Antalya’da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Antalya’da seyir halinde olan otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu refüje çıkarak palmiyeye çarptı.

Kaza, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesinde meydana geldi. Süleyman Deniz Ö.’ın kullandığı 07 BGD ... plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip refüjde bulunan palmiyeye çarptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Fatma Sena Güney yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri istendi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.