Antalya'da pes dedirten anlar: Görebilmek için adeta yarıştılar

Antalya'da park halinde bulunan otomobilin içinde hareketsiz halde yatan kişinin fenalaşarak hayatını kaybettiğini öğrenen bazı vatandaşlar eğilerek cesedi görmek istedi.

Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 24. Cadde üzerinde saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halindeki otomobilin direksiyonu başında hareketsiz olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Caddeye gelen sağlık ekipleri, kimlik bilgileri Çetin Gamsız (61), olduğu öğrenilen kişinin yaşamını kaybettiğini tespit etti.

KARDEŞİNİ GÖRÜNCE YIKILDI

Bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, ölüm haberini duyup otomobilin yanına gelen Gamsız’ın ablası büyük üzüntü yaşadı.



EĞİLEREK CENAZEYİ GÖRMEYE ÇALIŞTILAR



Bu sırada çevrede toplanan vatandaşlar, çalışmaları meraklı gözlerle izledi.

Bir kadın vatandaşın cenazeyi görebilmek için olay yeri inceleme ekiplerinin cenazeyi kapatmak üzere kurduğu brandanın altına doğru eğilerek baktığı gözlendi.



Çetin Gamsız’ın cenazesi, savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.