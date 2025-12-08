Antalya'da peş peşe depremler! Çevre illerde de hissedildi

Antalya'da gece saatlerinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından 3.6 ve 4.9 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi.

AFAD verilerine göre saat 03.31’de merkez üssü Konyaaltı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 20.75 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, il genelinde hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

PEŞ PEŞE DEPREMLER

4.3 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede hareketlilik devam ediyor. Antalya Körfezi'nde saat 12.34'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 13.21 sıralarında Antalya'nın Serik ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Yerin 28,25 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Antalya'nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

VALİLİK: OLUMSUZ DURUM YOK

Antalya Valiliği, Serik merkezli deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Saat 13.21'de merkez üssü Serik (Antalya) olan 4.9 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Gelen ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.

'ÇOK ŞİDDETLİ HİSSETTİK'

Depremin merkez üssü Serik'te esnaflık yapan Yaşar Şimsek, "Çok şiddetli hissettik. Ayaklarımın altında karolar sallanıyordu. Taburenin üzerinde oturuyorduk, çok hissedilecek şekilde sallandı" dedi. Şimşek’in eşi Gülhan Şimsek ise “Taburenin üzerinde oturuyorduk, tabure gitti geldi. İlk defa depremi bu kadar hissettimö diye konuştu.

VAN DA SALLANDI

Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre dün saat 22.17’de merkez üssü Van’ın merkez Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 6,11 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Van ve ilçelerinde hissedildi. Kısa süreli endişe yaratan deremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD ekipleri bölgede saha taramalarını sürdürüyor.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Van ilimizin Tuşba ilçesinde saat 22.17’de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...