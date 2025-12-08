  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Antalya'da peş peşe depremler! Çevre illerde de hissedildi

Antalya'da peş peşe depremler! Çevre illerde de hissedildi

Güncelleme:

Antalya'da gece saatlerinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından 3.6 ve 4.9 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi.

AFAD verilerine göre saat 03.31’de merkez üssü Konyaaltı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 20.75 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, il genelinde hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

PEŞ PEŞE DEPREMLER

4.3 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede hareketlilik devam ediyor. Antalya Körfezi'nde saat 12.34'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 13.21 sıralarında Antalya'nın Serik ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Yerin 28,25 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Antalya'nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

VALİLİK: OLUMSUZ DURUM YOK

Antalya Valiliği, Serik merkezli deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Saat 13.21'de merkez üssü Serik (Antalya) olan 4.9 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Gelen ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.

'ÇOK ŞİDDETLİ HİSSETTİK'

Depremin merkez üssü Serik'te esnaflık yapan Yaşar Şimsek, "Çok şiddetli hissettik. Ayaklarımın altında karolar sallanıyordu. Taburenin üzerinde oturuyorduk, çok hissedilecek şekilde sallandı" dedi. Şimşek’in eşi Gülhan Şimsek ise “Taburenin üzerinde oturuyorduk, tabure gitti geldi. İlk defa depremi bu kadar hissettimö diye konuştu. 

VAN DA SALLANDI

Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre dün saat 22.17’de merkez üssü Van’ın merkez Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 6,11 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Van ve ilçelerinde hissedildi. Kısa süreli endişe yaratan deremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD ekipleri bölgede saha taramalarını sürdürüyor. 

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Van ilimizin Tuşba ilçesinde saat 22.17’de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıİşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

 

text-ad
Etiketler Van antalya deprem AFAD
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Unutulmayacak bir kış kapıda! Meteorologlar ''Asrın kışı geliyor'' diyerek uyardı Unutulmayacak bir kış kapıda! Meteorologlar ''Asrın kışı geliyor'' diyerek uyardı Eli silahlı şehir eşkıyası otobüs durağında korku saçtı! Arkadaşı da kayda aldı Eli silahlı şehir eşkıyası otobüs durağında korku saçtı! Arkadaşı da kayda aldı İmamoğlu'nun diploma davasında tansiyon yükseldi: ''İmalı soru sorarsanız böyle yanıt alırsınız'' İmamoğlu'nun diploma davasında tansiyon yükseldi: ''İmalı soru sorarsanız böyle yanıt alırsınız'' Fenerbahçe'de bir isim daha kadro dışı bırakıldı Fenerbahçe'de bir isim daha kadro dışı bırakıldı Meteoroloji'den kar, sağanak ve fırtına uyarısı! Kuvvetli geliyor Meteoroloji'den kar, sağanak ve fırtına uyarısı! Kuvvetli geliyor Toprağa gömülü halde bulunmuştu: Ölüme terk edilen çocuğun dayısının ifadesi ortaya çıktı Toprağa gömülü halde bulunmuştu: Ölüme terk edilen çocuğun dayısının ifadesi ortaya çıktı Otizmli öğrencilerin sınıfında skandal görüntüler! Veliler ayağa kalktı Otizmli öğrencilerin sınıfında skandal görüntüler! Veliler ayağa kalktı Hüseyin Baş yeniden BTP Genel Başkanı seçildi Hüseyin Baş yeniden BTP Genel Başkanı seçildi Bir adliyede daha vurgun: Zimmetine geçirdiği paraları kriptoya yatırıp, bahis oynamış Bir adliyede daha vurgun: Zimmetine geçirdiği paraları kriptoya yatırıp, bahis oynamış Marmaray'da bir intihar daha! Marmaray'da bir intihar daha!
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı; acı haber geldi! İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı; acı haber geldi! Ünlü spikerlere sıçrayan soruşturmada dikkat çeken ''fenomen'' iddiası Ünlü spikerlere sıçrayan soruşturmada dikkat çeken ''fenomen'' iddiası Türkiye'nin hayalet İHA'sı ANKA-3 gümbür gümbür geliyor: Kritik bir testi daha geçti! Türkiye'nin hayalet İHA'sı ANKA-3 gümbür gümbür geliyor: Kritik bir testi daha geçti! Polis memuruna aracıyla çarpıp fotoğrafını paylaştı! Sürücü ''tanıdık'' çıktı Polis memuruna aracıyla çarpıp fotoğrafını paylaştı! Sürücü ''tanıdık'' çıktı Bir şehir kar altında: 2 ilçede 11 yerleşim yerine ulaşım kesildi Bir şehir kar altında: 2 ilçede 11 yerleşim yerine ulaşım kesildi Kim Milyoner Olmak İster'de ''Seyirciye güvenmiyorum'' diyen yarışmacı olay oldu Kim Milyoner Olmak İster'de ''Seyirciye güvenmiyorum'' diyen yarışmacı olay oldu Habur'un yanı başında 946 dönümlük dev proje: Bin kişiye ekmek kapısı olacak! Habur'un yanı başında 946 dönümlük dev proje: Bin kişiye ekmek kapısı olacak! Ünlü yorumcu Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı Ünlü yorumcu Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı 4.3'lük deprem öncü mü? Ahmet Ercan'dan ''Antalya'' yorumu 4.3'lük deprem öncü mü? Ahmet Ercan'dan ''Antalya'' yorumu