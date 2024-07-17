Antalya'da restoranda yangın paniği
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alandaki bir restoranda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Hayat Park'taki ormanlık alanın içindeki bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin büyümesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
Helikopter ve arazözlerle müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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