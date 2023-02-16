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Antalya'da Rus ve Ukraynalı sporcular birbirine girdi

Antalya'da Rus ve Ukraynalı sporcular birbirine girdi
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Antalya'ya gelen Rusya Ligi takımı Shinnik Yaroslavl ile Ukrayna ekibi FC Minaj'ın futbolcuları, tekme tokat kavga etti. Kavgada bazı oyunların kemiklerinin kırıldığı öğrenildi.

Antalya Belek'te, aynı otele yerleşen Rusya Ligi takımlarından Shinnik Yaroslavl ile Ukrayna ekibi FC Minaj'ın futbolcularının 13 Şubat'taki kavgasından görüntüler, sosyal medyada yayıldı. Rus futbolcuların otel personeline kaba ve kötü davranması nedeniyle kavga çıktığı, Ukraynalı futbolcuların da buna tepki göstermesi üzerine tarafların birbirine girdiği öne sürüldü. Kavgada bazı oyuncuların kemiklerinin kırıldığı belirtildi. Otelden ayrılan iki takımın farklı otellere yerleştiği öğrenildi.

RUS FUTBOLCU: CİDDİ YARALANMA OLMADI

Shinnik Yaroslavl takımında forma giyen Rus futbolcu Artyom Semeykin, "Ciddi bir yaralanma olmadı. Sorun değil ve iyi hissediyorum. Açıkçası hikayenin tamamını bilmiyorum. Odamda uyuyordum sonra bağırışmaları duydum ve koridora koştum. Hemen kalabalığın arasına atladım. Orada 20 kişi vardı. Herkül olmadığım açık ama ülkeme hakaret edildiğinde aksini yapmanın imkansız olduğunu da düşünmüyorum. Uygunsuz davranışlar görür görmez Rusya'yı savundum" dedi. 

Olayın Ukrayna kulübü tarafından planlanmış eylem olduğunu savunan Rus futbolcu, "Asansörde bir olay daha yaşandı. Bir oyuncumuz yemekten dönüyordu ve yalnızdı. Asansörde Ukrayna tarafından birkaç kişi yanına yaklaşarak onu kışkırtmaya ve dövmeye başladı. Suçluları ve kazananı belirlemek istemiyorum" diye konuştu. 

DHA

Etiketler antalya ukrayna rusya
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