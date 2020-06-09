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  3. 09 Haziran 2020 17:39

Antalya'da sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı!

Antalya’da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyulmadığı görüldü.

Antalya'da sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı!
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Corona virüs salgını sürecinde 1 Haziran günü yeni normal hayatın adımları atıldı. Kısıtlamaların azaltılmasıyla vatandaşlar, sokaklara akın etmeye başladı. Antalya'nın en işlek caddelerinden Kapalı Yol olarak da bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde vatandaşlar, fiziki mesafe kuralına aldırış etmeden dolaşmaya devam etti. İşlek caddede yürüyen vatandaşlardan bazılarının maske takmadığı gözlendi.

Polis ve zabıta ekiplerinin fiziki mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda uyarmasına rağmen vatandaşların pek dikkate almadığı görüldü. Bazı vatandaşların ise yasak olmasına rağmen çocuklarıyla gezmeye çıkması ise dikkati çekti.

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antalya , sosyal mesafe , maske
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