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  2. Güncel
  3. 11 Aralık 2018 16:23

Antalya'da swinger operasyonu: 6 erkek, 5 kadın...

Antalya'da polis ekiplerinin yaptığı "Swinger" operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da swinger operasyonu: 6 erkek, 5 kadın...
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Antalya’da, polis ekipleri, internet üzerinden bağlantı kurarak, fuhuş yapanlara yönelik operasyon düzenledi. ’Swinger’ operasyonunda 6 kişi, gözaltına alınırken, fuhşa zorlanan 5 kadın ise kurtarıldı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal paylaşım sitelerinden bağlantı kurup, fuhuş yapan grubu takibe aldı. ’Swinger’ operasyonu kapsamında, 2 ay süren takibin ardından yeterince delil toplayan ekipler, bu sabah Antalya merkez ile Alanya ve Manavgat ilçelerindeki adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonlarda 6 erkek şüpheli, gözaltına alınırken, fuhşa zorlandığı belirlenen 5 kadın ise kurtarıldı. Şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda, cinsel ürünler ve uyarıcı hap ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada mağdur sıfatıyla ifadesi alınan kadınlar, serbest bırakılırken, 6 kişinin sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.

DHA

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