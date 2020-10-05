Antalya'da turistlerle yunusların yürek ısıtan görüntüleri

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Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan halk plajında denize giren Rus turistler, 2 yunusun dolaştığını fark etti. Bir süre denize dalıp çıkan yunusların yakınındaki turistler de onlara eşlik etti.
O anlar ve turistlerin yaşadığı heyecan cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yunuslar daha sonra gözden kayboldu.
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