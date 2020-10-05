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  3. 05 Ekim 2020 21:45

Antalya'da turistlerle yunusların yürek ısıtan görüntüleri

Antalya’nın Alanya ilçesinde denize giren turistlerin, kendilerine eşlik eden yunuslar ile yaşadığı eğlenceli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan halk plajında denize giren Rus turistler, 2 yunusun dolaştığını fark etti. Bir süre denize dalıp çıkan yunusların yakınındaki turistler de onlara eşlik etti.

O anlar ve turistlerin yaşadığı heyecan cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yunuslar daha sonra gözden kayboldu.

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