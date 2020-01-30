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  3. 30 Ocak 2020 14:19

Antalya'da yaşayan Kazak gazeteci ölü bulundu

Antalya'da yerleşik yaşayan Kazakistanlı gazeteci Zhassulan Kuzhekov (53), ailesiyle birlikte yaşadığı evde ölü bulundu.

Antalya'da yaşayan Kazak gazeteci ölü bulundu
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Olay saat 11.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi 138 Sokak üzerindeki bir sitede meydana geldi. 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairede ailesiyle oturan Kazakistanlı Zhassulan Kuzhekov, yakınları tarafından odasında hareketsiz halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen 112 ekipleri, Kuzhekov'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Kuzhekov'un cansız bedeni, polisin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Zhassulan Kuzhekov'un kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Evli ve iki çocuk babası Zhassulan Kuzhekov'un ülkesinde gazeteci olduğu, Antalya'da da Türkiye'yi tanıtıcı haberler yaptığı belirtildi.

DHA

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