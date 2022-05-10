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Antalya'daki cinayetin altından Iraklı kiralık katil çıktı

Antalya'daki cinayetin altından Iraklı kiralık katil çıktı

Antalya yolunda bulunan cesetle ilgili soruşturmada Iraklı kiralık katil tutan İngiliz, Türk'ü öldürttüğü ortaya çıktı.

Seydikemer-Antalya karayolunda bulunan dere yatağı içerisinde bir ceset bulunması üzerine JASAT ekipleri soruşturma başlattı. Cinayetin azmettirici İngiliz kadın ve olayı gerçekleştiren Irak uyruklu şahıs tutuklandı.
Seydikemer-Antalya karayolu Boğalar Mahallesi Atlıdere yol ayrımı üzerinde bulunan dere yatağı içerisinde bir ceset bulunması üzerine JASAT ekipleri soruşturma başlattı. Yapılan araştırma sonucu cesedin Kerim Bozan isimli şahsa ait olduğu tespit edildi. Olayı azmettirenin İngiliz uyruklu E.R.O. şahıs olduğu, cinayetin gerçekleştirenin ise Irak uyruklu H.M.S. olduğu tespit edildi. Yapılan operasyon ile şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin alınan ifadelerinde H.M.S. isimli şahsın gönül ilişkisi bulunduğu öğrenilen İngiliz uyruklu E.R.O. isimli şahıs tarafından azmettirilmesiyle maktulü iple boğmak suretiyle öldürdüğünü itiraf etti.
Tamamlanan adli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen E.R.O. ve H.M.S. isimli şahıslar tutuklanarak Eşen Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu sevk edildi.

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