Antalya’nın 3 ilçesinde okullar tatil edildi

Antalya Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede yarın okulların tatil edildiğini açıkladı.

Olumsuz hava şartları sebebiyle Antalya’nın 3 ilçesinde yarın da okullar tatil edildi.



Antalya Valiliği’nden yapılan açıklamada, "14.02.2024 (Çarşamba) tarihinde 3 ilçemizde (Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı) eğitime ara verilmiştir" denildi.

KEPEZ, 3 AYLIK YAĞMURU 12 SAATTE ALDI

Antalya'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, sele dönüştü. Kepez ilçesi Gazi Bulvarı’nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde, 47 yaşındaki H.Y.'nin cansız bedeni bulundu.

Antalya'da sel felaketi sonrası kente gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AFAD yetkililerinin katılımıyla açıklamada bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bazı illere, özellikle Antalya, Isparta ve Burdur için 'turuncu kod' uyarısı verdiğini belirten Karaloğlu, "Biz de hem AFAD olarak hem valilikler hem kaymakamlıklar ve belediyeler olarak vatandaşımızı uyarmıştık. 13 Şubat saat 01.00 itibarıyla Antalya merkezde başlayan şiddetli yağmur ve fırtına sonrasında Kepez ilçemizde 12 saatte metrekareye 330 kilogram yağmur yağdı. Muratpaşa ilçemizde bu miktar 242 kilogram, Döşemealtı ilçemizde ise 98 kilogram metrekareye yağmur yağmış oldu. Antalya'da Kepez'in 112 kilogram aylık yağış ortalaması var. Kepez'in 3 ayda alabileceği yağmuru, son 12 saatte aldığını söyleyebiliriz. Bunu şiddetli bir yağmur ve fırtına olarak da adlandırabiliriz" diye konuştu.

AFAD'DAN İKİNCİ UYARI

AFAD'dan gün içinde yapılan ikinci açıklamada "Meteorolojiye göre Antalya'da şiddetli yağışın yarın sabaha kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu ve ani rüzgara karşı tedbirli olun" denildi.