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Antalya'ya 1 günlük yağmur müjdesi! Fena vuracak ama sadece 24 saat...

Bir haftayı geçkin süredir farklı ilçelerde çıkan orman yangınları ile mücadele eden Antalya’da Cumartesi günü kent genelinde gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Yağmurun aynı gün kenti terk etmesi tahmin ediliyor.

Turizm kendi Antalya yaklaşık 1 haftadır orman yangınları ile mücadele ediyor. Önce Manavgat ilçesinde 4 farklı alanda çıkan orman yangınları daha sonra Akseki, Alanya ve Gündoğmuş ilçelerinde de çıktı.

Yangınların büyük bir bölümü kontrol altına alındı. Diğer noktalarda devam eden yangınlara ise havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

 10 derecelik düşüş bekleniyor

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü ise Antalya'da Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğinin müjdesini paylaştı. Yapılan tahminde Antalya'da hava sıcaklıkları Cuma günü 10 dereceye yakın düşecek.

Bugün hava sıcaklık değerleri 43 dereceye kadar çıkarken yağmur beklenen Cumartesi günü 32 dereceye kadar inecek.

Hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren tekrar yükselerek yağmur öncesi değerlerine dönmesi de bekleniyor.

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