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  3. 04 Nisan 2019 15:39

Antrenörden 14 yaşındaki çocuğa taciz

Ankara'da bir spor kulübünün sahibi ve antrenörü, 14-17 yaşlarındaki kız sporcuları taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Antrenörden 14 yaşındaki çocuğa taciz
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Başkentte, bir amatör spor kulübünün sahibi ve savunma  sporu antrenörü Yavuz Ö, 14-17 yaş aralığındaki 4 sporcu kız çocuğuna cinsel  istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Yavuz Ö'nün (64) cinsel istismarına maruz  kaldığını iddia eden 14 yaşındaki kız çocuğu, yaşadıklarını kulüpteki  arkadaşlarına anlattı. Diğer 3 kız çocuğunun da antrenörlerinin kendilerini de  istismar ettiğini söylemesi üzerine, çocuklar durumu ailelerine anlattı.

Emniyet güçleri, ailelerin şikayeti üzerine Yavuz Ö'yü gözaltına aldı.

Mağdur çocuklar, pedagog eşliğinde, avukatları huzurunda verdikleri  ifadede, şüpheli Yavuz Ö'nün, özel ders verme bahanesiyle kendilerini çağırdığı  spor salonunda cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Yavuz Ö, kendisine iftira  atıldığını savundu.

Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli,  "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan cezaevine gönderildi.

Öte yandan Yavuz Ö'nün başka çocuklara yönelik cinsel istismar  suçundan Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden bir yargılaması daha olduğu  öğrenildi.

AA

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