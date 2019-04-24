Anzak Günü etkinliklerini kana bulayacaktı...

Çanakkale’de her yıl yüzlerce Avustralyalı ve Yeni Zelandalı’nın katıldığı Anzak günü etkinliklerine yönelik saldırı hazırlığı içinde olduğu belirtilen ve IŞİD mensubu olduğundan şüphelenilen bir kişi yakalandı.

Emniyet kaynaklarına göre Tekirdağ’da yakalanan zanlı Suriye uyruklu.

Her yıl Avustralyalılar ve Yeni Zelandalılar, 1915 yılında Osmanlı ordusunu Çanakkale ve Gelibolu’dan püskürtmek için Anzak’ların ve müttefik güçlerin başlattığı ancak başarısız olan askeri harekatın yıl dönümünde düzenlenen anma törenleri için Türkiye’ye akın ediyor.

Çarşamba günü Yeni Zelandalı, Avustralyalı ve Türk askerler Gelibolu’da anma törenleri düzenledi.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre Perşembe günü de Avustralya ve Yeni Zelandalılar, Anzak (Avustralya ve Yeni Zelanda Ordu Güçleri) güçlerinin bölgeye ulaşmasının yıl dönümünde şafak ayini düzenlenecek.

Emniyet sözcüsü Tekirdağ’da yakalanan zanlının hangi gün söz konusu saldırıyı düzenlemeyi planladığı konusunda ayrıntı vermedi.

Türkiye IŞİD’in 2015 ve 2016’da düzenlenen ve yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırılardan sorumlu olduğunu söylüyor.

IŞİD son dönemde Türkiye’de aktif olmasa da, yetkililer hala IŞİD mensubu olduğundan şüphelenilen kişilere yönelik rutin operasyonlar düzenliyor.

Bu yıl Anzak törenleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 15 Mart’ta Christchurch’te iki caminin hedef alındığı ve 50 kişinin öldüğü saldırının ardından yaptığı açıklamalar sonrası Avustralya ve Yeni Zelanda’nın eleştirileriyle karşı karşıya kalmasından 1 ay sonra yapılıyor.

Erdoğan saldırıların ardından yerel seçim için düzenlediği mitinglerden birinde saldırıdan bazı görüntüler kullanmış ve saldırganın internette paylaştığı metinde Türklerin İstanbul’un Avrupa yakasından çıkarılması gerektiğini söyleyerek Türkiye’yi hedef aldığını söylemişti.

Erdoğan yaptığı açıklamada savaşı İstanbul’a taşımaya çalışacak olanların da tabutlarla geri gönderileceğini savunmuş, bu sert sözlere Avustralya ve Yeni Zelanda’dan tepki gelmişti.

Avustralya vatandaşı olan 28 yaşındaki Brenton Tarrant, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde Cuma namazı sırasında iki camiye düzenlediği saldırının ardından 50 farklı cinayet suçundan yargılanıyor.