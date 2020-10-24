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  3. 24 Ekim 2020 17:32

AÖF kayıt işlemleri 29 Ekim'e kadar uzatıldı

Anadolu Üniversitesi açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri kayıt işlemleri süresinin 29 Ekim'e kadar uzatıldığını açıkladı.

AÖF kayıt işlemleri 29 Ekim'e kadar uzatıldı
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Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, daha önce 23 Ekim'e kadar uzatılan açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri 2020-2021 güz dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 29 Ekim Perşembe günü saat 23.30'da sona erecek.

Öğrenciler, https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini çevrim içi olarak yapabilecek.

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