AÖF sınav giriş belgeleri yayınlandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınav giriş belgeleri yayınlandı.

Anadolu Üniversitesi’nden yapılan duyuruya göre, 3-4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşecek Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavının giriş belgeleri yayınlandı.

Öğrencilerin giriş belgelerine aosogrenci.anadolu.edu.tr internet sitesinden erişim sağlayarak hangi dersin sınavına hangi tarihte katılabilecekleri de belirtildi.

AÖF yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos 2023 günü gerçekleştirilecek. Sınavlarda öğrencilere ders seçim ekranında belirttikleri derslerden 20 soru ve 30 dakika sınav süresi verilecek.

Vize ve final sınavı ortalaması adayların dönem sonu not ortalamasını belirleyecek.