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AÖF SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU! UZAKTAN MI, YÜZ YÜZE Mİ?
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  3. 11 Şubat 2021 08:21

AÖF sınav tarihleri belli oldu

AÖF öğrencilerinin merakla beklediği tarih açıklandı. Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi sınavlarının ne zaman yapılacağı belli oldu. Sınavların uzaktan mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı açıklanmadı.

AÖF sınav tarihleri belli oldu
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Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan öğrencilerin merakla beklediği tarih açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre; bahar dönemi arası sınavı: 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde yapılacağı duyuruldu.

Bahar dönemi dönem sonu sınavları 29-30 Mayıs 2021 . Yaz okulu sınavı ise 8 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak.

 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nden bahar dönemi sınavlarının nasıl yapılacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Açıköğretim Fakültesi öğrencileri bahar ara ve bahar final sınav sonuçlarını  AÖF e-Kampüs sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak öğrenilecek.

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