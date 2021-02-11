AÖF sınav tarihleri belli oldu

Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan öğrencilerin merakla beklediği tarih açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre; bahar dönemi arası sınavı: 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde yapılacağı duyuruldu.

Bahar dönemi dönem sonu sınavları 29-30 Mayıs 2021 . Yaz okulu sınavı ise 8 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nden bahar dönemi sınavlarının nasıl yapılacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Açıköğretim Fakültesi öğrencileri bahar ara ve bahar final sınav sonuçlarını AÖF e-Kampüs sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak öğrenilecek.