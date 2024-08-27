  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. AÖF yaz okulu sınav sonuçları paylaşıldı

AÖF yaz okulu sınav sonuçları paylaşıldı

AÖF yaz okulu sınav sonuçları paylaşıldı
Güncelleme:

17 Ağustos Cumartesi günü yapılan AÖF yaz okulu sınavının sonuçları açıklandı.

AÖF yaz okulu sınavı 17 Ağustos Cumartesi günü tek oturumda gerçekleştirilmişti. Binlerce açıköğretim öğrencisi AÖF yaz okulu sınav sonuçlarını bekliyordu. Beklenen açıklama geldi. Sınav sonuçları “aosogrenci.anadolu.edu.tr” adresi üzerinden erişime açıldı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada "2023-2024 Yaz Okulu Sınav sonuçlarınıza https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz" denildi.

Öğrenciler, sınav sonuçlarına https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak erişebilecek. Sonuç ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayıları ve sınavdan elde ettikleri puanlar yer alacak.

Etiketler AÖF yaz okulu AÖF yaz okulu yaz okulu sınav
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dilan Polat ile ilgili olay iddia: Telefonları susmuyor, kapısı durmuyor Dilan Polat ile ilgili olay iddia: Telefonları susmuyor, kapısı durmuyor En pahalı mangal... Mangal keyfi tam 400 bin TL'ye mal oldu En pahalı mangal... Mangal keyfi tam 400 bin TL'ye mal oldu Emekli, memur, ev hanımı... Milyonları ilgilendiren düzenlemeler geliyor Emekli, memur, ev hanımı... Milyonları ilgilendiren düzenlemeler geliyor İşte en çok aranan ve kolay iş bulunan meslekler İşte en çok aranan ve kolay iş bulunan meslekler İzmir'de aile faciası: 3 çocuğunu öldürdü İzmir'de aile faciası: 3 çocuğunu öldürdü Kürsüde Erdoğan ile Bahçeli arasında ilginç anlar Kürsüde Erdoğan ile Bahçeli arasında ilginç anlar Son araştırmadan AK Parti'ye de Erdoğan'a da kötü haber: ''Erdoğan artık dokunulmaz değil'' Son araştırmadan AK Parti'ye de Erdoğan'a da kötü haber: ''Erdoğan artık dokunulmaz değil'' Zeynep Bastık beyaz bikinisiyle İtalya'da mankenlere taş çıkardı Zeynep Bastık beyaz bikinisiyle İtalya'da mankenlere taş çıkardı İstanbul'da kuvvetli yağış: İstiklal Caddesi göle döndü, tramvay yolunu su bastı İstanbul'da kuvvetli yağış: İstiklal Caddesi göle döndü, tramvay yolunu su bastı Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'dan babasını kızdıracak paylaşım Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'dan babasını kızdıracak paylaşım
Malazgirt Zaferi programındaki komutanlar iddiasına yalanlama Malazgirt Zaferi programındaki komutanlar iddiasına yalanlama Galatasaray'da büyük operasyon: 8 futbolcu ile yollar ayrılıyor Galatasaray'da büyük operasyon: 8 futbolcu ile yollar ayrılıyor Yıllar sonra ortaya çıkan skandal: Covid-19'a iktidar sansürü Yıllar sonra ortaya çıkan skandal: Covid-19'a iktidar sansürü Cüneyt Özdemir'den Ersan Şen ve Can Atalay için dikkat çeken açıklamalar Cüneyt Özdemir'den Ersan Şen ve Can Atalay için dikkat çeken açıklamalar Çok sayıda ilimizde sağanak yağış alarmı verildi Çok sayıda ilimizde sağanak yağış alarmı verildi İkinci el araç satışına düzenleme getirildi İkinci el araç satışına düzenleme getirildi Şiddetli yağış sonrası ortaya çıkan manzara herkesi şaşırttı Şiddetli yağış sonrası ortaya çıkan manzara herkesi şaşırttı İzmir Kordon'da rezalet: Sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiler İzmir Kordon'da rezalet: Sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiler İstanbul'da yol ortasında kadına şiddet: Yumrukladı, yerde sürükledi, sopayla vurdu İstanbul'da yol ortasında kadına şiddet: Yumrukladı, yerde sürükledi, sopayla vurdu Karadenizli girişimciden Karadeniz fıkrası gibi tatil konsepti Karadenizli girişimciden Karadeniz fıkrası gibi tatil konsepti