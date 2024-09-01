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Apart odasındaki cansız bedenine 2 gün sonra ulaşıldı

Apart odasındaki cansız bedenine 2 gün sonra ulaşıldı
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Denizli'nin Çardak ilçesinde bir apart işletmecisi, gelen kötü kokular üzerine girdiği apart odasında kalan şahsın cansız bedeniyle karşılaştı.

Denizli'nin Çardak ilçesinde kötü koku gelen apart dairesine giren işletmeci, 2 gün önce odaya yerleşen şahsın cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay, Çardak merkez Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarında faaliyet gösteren bir apartta meydana geldi. Aslen Trabzonlu olan 51 yaşındaki Seyfettin S., iş için geldiği Denizli'nin Çardak ilçesinde iki gün önce bir apart dairesine yerleşti. Şahsın kaldığı ikinci kattaki odadan gelen kötü kokudan şüphelenen işletmeci, odaya girdiğinde Seyfettin S.'i hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

Apart odasındaki cansız bedenine 2 gün sonra ulaşıldı - Resim : 1Yapılan ihbarı ardından olayın yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uzun bir süre önce öldüğü tespit edilen Seyfettin S.'nin cenazesi Çardak Devlet Hastanesinde yapılan ilk incelemenin ardından adli tıp morguna sevk edildi. Kaldığı odada boş içki şişeleri ve kullanılmış ilaç kabına rastlanılan Seyfettin S.'nin ilaç içerek hayatına son vermiş olabileceği iddiası üzerine durulduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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