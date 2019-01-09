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  3. 09 Ocak 2019 16:18

Apartman yöneticisiydi ama... İğrenç olay !

Kayseri'de apartman yöneticisi komşusunun oğluna cinsel istismar uyguladığı suçlamasıyla tutuklu davada 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Apartman yöneticisiydi ama... İğrenç olay !
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Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde apartman yöneticisi Zekeriya Ö. (41), komşusunun oğlu M.K.'ya (10) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada, 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 26 Ağustos'ta merkez Melikgazi ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Bina yöneticisi Zekeriya Ö., evine çağırdığı komşunun oğlu M.K.'ya, televizyonda açtığı videoları izlettirdikten sonra cinsel istismarda bulundu. M.K.'nın olayı anlattığı ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Zekeriya Ö. tutuklanarak cezaevine konuldu.

Zekeriya Ö. hakkında Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Karar duruşmasında hakim karşısına çıkan sanık Zekeriya Ö., önceki savunmalarını tekrarlayarak, "İftira atıyorlar, ben bina yöneticisiydim. Gaziantep’e gitmiştim ve çocuğun annesi baklava istemişti. Ben de M.Ö.'yü çağırıp verecektim. M. eve geldiğinde şortum vardı, asla video falan izletmedim, masaj yapmadım, yaptırmadım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Zekeriya Ö.'ye 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 18 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 1 yıl olmak üzere toplam 19 yıl hapis cezası verildi.

DHA

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