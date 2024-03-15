Apartmanın 3'üncü katından düşen bebek hayatını kaybetti
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir apartmanda, 3. kattan düşen 2 yaşındaki bir bebek maalesef yaşamını yitirdi.
İki yaşındaki A.E.D. Fikir Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katındaki evlerinin penceresinden beton zemine düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
Ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan A.E.D. buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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