Apartmanın çatısında akılalmaz tamirat: Ölüme meydan okudu
Elazığ'da çatı tamiri yapan işçilerin hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışması yürekleri ağızlara getirdi.
Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'nde işçiler, hiçbir güvenlik önlemi almadan 5 katlı bir binanın çatısında çalıştı.
Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, işçinin metrelerce yüksekte tedbirsiz şekilde çalıştığı görüldü. O anlar yürekleri ağza getirdi.
İHA
