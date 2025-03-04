Apartmanlardaki kedi ve köpeklere kota getirildi

Ankara İl Hayvanları Koruma Kurulu, 5199 Sayılı Kanun'da yapılan değişiklikler doğrultusunda yeni kararlarını açıkladı. Sahipsiz hayvanların toplanması ve bakımevlerine götürülmesi zorunlu hale getirilirken, apartmanlarda en fazla bir kedi ve bir köpek, müstakil evlerde ise en fazla iki kedi ve iki köpek sahiplenilebilecek.

Ankara Valiliği sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun 26 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararları kamuoyuyla paylaştı. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan değişiklikler doğrultusunda, hayvan haklarının korunması, bulaşıcı hastalık risklerinin azaltılması ve toplum sağlığının gözetilmesi amacıyla alınan kararlar şöyle sıralandı:

Kanunun 18. maddesinin yürürlükten kaldırılması nedeniyle, yerel hayvan koruma görevlisi kimlik kartları geçersiz sayıldı. Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, gerekli duyuruları yaparak kimlik kartlarının teslim alınarak imha edilmesini sağlayacak.

Kanunun 6. maddesi gereğince, sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde belediyeler tarafından kurulan veya izin verilen bakımevlerine götürülmesi zorunlu hale getirildi.

Yerel yönetimler tarafından toplanan sahipsiz köpeklerin, rehabilitasyon süreçleri tamamlandıktan sonra dahi bakımevi dışında bir alana bırakılması yasaklandı. Bu yasağa aykırı hareket edenlere 2025 yılı için belirlenen 71 bin 695 TL idari para cezası uygulanacak.

Sahipsiz hayvanların toplanmasına, şikayetlerin ve saldırı vakalarının yoğun olduğu bölgelerden başlanacak.

Apartman ve sitelerde yaşayanlar, en fazla bir kedi ve bir köpek sahiplenebilecek. Müstakil konutlarda ise bu sayı en fazla iki kedi ve iki köpek olarak belirlendi.

Bakımevlerine alınan hayvanlardan, insan ve hayvan sağlığı için tehlike teşkil eden, olumsuz davranışları kontrol edilemeyen veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunanlar ile sahiplenilmesi yasak olan hayvanlar hakkında, kanunun 13. maddesinin hükümleri uygulanacak.

Hayvan üretim ve satış yerleri, Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından her altı ayda bir denetlenecek. Satışı yasak olan türler veya hayvan refahını ihlal eden durumlar tespit edilirse, idari yaptırımlar uygulanacak.

Hayvan bakımevi ve doğal yaşam alanlarının yeterli olup olmadığı değerlendirilene kadar, yerel yönetimlerin hayvan refahı için ayırdığı bütçenin en az yüzde 50’sinin bakımevi yapımı veya mevcut kapasitelerin artırılması için harcanması zorunlu hale getirildi.

Bakımevine alınan sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ve Bakanlık tarafından oluşturulan veri tabanlarına işlenmesi zorunlu hale getirildi. Denetim sırasında yetkililere ilgili kayıtların ibraz edilmesi gerekecek. Ankara Valiliği, alınan kararların uygulanması sürecinde belediyeler başta olmak üzere tüm ilgili kamu kurumlarının görev ve sorumluluklarını tavizsiz yerine getireceğini vurguladı. Kararlara uymayan kişi ve kurumlar hakkında yasal işlem yapılacağı bildirildi.

DHA