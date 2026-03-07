APP plaka cezası için yeni karar! Süre uzatıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, standart dışı plaka kullanan sürücülere 1 Nisan'a kadar ceza kesilmeyeceğini duyurdu.

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikler çerçevesinde, 27 Şubat'tan itibaren araçlarında standart dışı plaka "Amerikan Pres Plaka" (APP) takılı olan sürücülere 140 bin lira para cezası, sürücü belgelerine 30 günlüğüne el konulması ve aracın 30 gün süre ile trafikten men kararı verilmişti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni sisteme geçiş sürecinde yaşanan yoğunluğu ve vatandaş taleplerini dikkate alarak talimat gönderdi. Mart ayı sonuna kadar yapılacak denetimlerde sürücülere ceza kesilmeyecek, bunun yerine standartlara uygun olmayan plakaların değiştirilmesi yönünde bilgilendirme yapılacak.

1 Nisan'a kadar değiştirmesi gerekiyor

Kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla yürürlüğe giren düzenlemede, APP plakaların standart yazı tipi, güvenlik hologramı ve yetkili kuruluş mührü gibi güvenlik özelliklerine sahip olmadığı için standartlara uygun plaka ile en geç 1 Nisan'a kadar değiştirilmesi gerekiyor. Değişimin nedeninin ise standart plakaların elektronik denetim sistemleri ve şehir güvenlik kameralarınca hatasız olarak tespitinin yapılabilmesinin sağlanması.

Plaka değişikliği için yapılması gerekenler

Standart dışı plakaya sahip sürücülerin öncelikle Polis Merkezi Amirliklerine veya Jandarma Karakol Komutanlıklarına kayıp ihbarında bulunması gerekiyor. Daha sonra izlenecek adımlar ise noterden plaka basım talep belgesini teslim alan sürücülerin, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun (TŞOF) plaka basımı gerçekleştiren odalarına müracaat etmesi gerektiği olarak ifade edildi.

Plaka değişim işlemi sadece yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılacak

Öte yandan, sürücülere sosyal medyada ücret karşılığında plaka basma vaadinde bulunan kişilere itibar etmemeleri önem taşırken, işlemin sadece yetkilendirilmiş kuruluşlarca gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edildi.

1 Nisan itibariyle ağır ceza geliyor

Nisan ayı itibarıyla kurallara uymayanları bekleyen cezalar ise şöyle:

140.000 TL idari para cezası.

Sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulması.

Aracın 30 gün trafikten men edilmesi.

Aynı yıl içindeki ikinci ihlalde ise cezalar iki katı olarak uygulanacak.

DHA