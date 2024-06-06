  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Apple'a Türkiye'de soruşturma

Apple'a Türkiye'de soruşturma

Apple'a Türkiye'de soruşturma
Güncelleme:

Rekabet Kurulu, Apple Inc. ve Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi'ne uygulama mağazası App Store'da alternatif ödeme sistemlerini kullandırmaması ve mobil uygulama geliştiricilere yönlendirme karşıtı hükümler uygulaması nedeniyle soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, Kurum tarafından, mobil akıllı cihazlar ve bu cihazlara yönelik yazılımlar hakkında ilgili sektörün yapısının, işleyişinin ve sektördeki olası yapısal veya davranışsal rekabet sorunlarının neler olduğunun anlaşılması amacıyla "Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi" yürütüldüğü belirtildi. 

Apple'ın uygulama geliştiricileriyle akdettiği sözleşmeler ile "Uygulama İnceleme Yönergesi"nin incelendiğine işaret edilen duyuruda, Apple'ın, App Store'da yer alan uygulama geliştiricilere ödeme sistemleri hususunda birtakım kısıtlamalar getirildiği yönünde şüphe ortaya çıktığı bildirildi.

Geliştiricilerin, uygulama içinde kullanıcılarını uygulama dışındaki ödeme kanalları hakkında bilgilendirmesinin engellendiğine işaret edilerek, bu yasak nedeniyle tüketicilerin, alternatif ödeme kanallarının varlığından ve uygulama içindeki fiyat ile uygulama dışındaki fiyat arasındaki farktan haberdar olamamaları sebebiyle daha iyi seçeneklere (daha düşük fiyata) erişme imkanlarının kısıtlanıp kısıtlanmadığının incelenmesi gerektiği belirtildi.

Uygulama dışı alternatif kanallara yönlendiren bağlantılara uygulama içinde yer verilmesinin de engellendiği belirtilen duyuruda, "Bu doğrultuda, Apple'ın kendi ödeme sistemini zorunlu tutarak uygulama geliştiricilerin seçim özgürlüğünü ortadan kaldırıp kaldırmadığı ve diğer ödeme sistemlerinin Apple ekosistemine girişini engelleyip engellemediği de incelenmesi gereken bir diğer şüphe olarak ortaya çıkmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Apple tarafından uygulama geliştiricilere ödeme hizmetleri bakımından getirilen bir diğer kısıtlamanın, uygulama içindeki satın alımlarda Apple'ın kendi ödeme sisteminin zorunlu tutulması olduğu aktarılarak, uygulama içi dijital içerik satımına ilişkin işlemlerin Apple'ın ödeme sistemi aracılığıyla yapılmasının zorunlu tutulduğu ifade edildi.

Apple'ın kendi ödeme sistemini zorunlu tutarak uygulama geliştiricilerin seçim özgürlüğünü ortadan kaldırıp kaldırmadığı ve diğer ödeme sistemlerinin Apple ekosistemine girişinin engellenip engellenmediğinin incelenmesine ihtiyaç duyulduğuna yer verilen duyuruda, "Rekabet Kurulunca, Apple Inc. ve Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi'nin uygulama mağazası App Store'da alternatif ödeme sistemlerini kullandırmamak ve mobil uygulama geliştiricilere yönlendirme karşıtı hükümler uygulamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak soruşturma açılmasına karar verilmiştir" denildi.

Etiketler apple apple store apple mağazaları soruşturma rekabet kurulu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
CHP'li Belediye Başkanı'nın ifadesi istendi CHP'li Belediye Başkanı'nın ifadesi istendi Fenerbahçe'de Mourinho'yu unutturacak transfer bombası Fenerbahçe'de Mourinho'yu unutturacak transfer bombası Benzin ve motorine indirim geliyor Benzin ve motorine indirim geliyor Gündüz kuşağında bir rezalet daha: Genç kıza küfredip canlı yayında dövdü Gündüz kuşağında bir rezalet daha: Genç kıza küfredip canlı yayında dövdü Meral Akşener Cumhurbaşkanı Yardımcısı mı olacak ? Meral Akşener Cumhurbaşkanı Yardımcısı mı olacak ? Erdoğan-Akşener görüşmesiyle ilgili bomba iddia Erdoğan-Akşener görüşmesiyle ilgili bomba iddia İnternet tarifelerine büyük zam İnternet tarifelerine büyük zam Yabancı uyruklu veli okul müdürü ve müstahdeme zincirle saldırdı Yabancı uyruklu veli okul müdürü ve müstahdeme zincirle saldırdı Yunan restoranında İzmir Marşı sürprizi Yunan restoranında İzmir Marşı sürprizi Marmara Denizi'nden 2 dev çıktı; balıkçılar bile şaşırdı Marmara Denizi'nden 2 dev çıktı; balıkçılar bile şaşırdı