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Ara tatil ve yarıyıl tatili ne zaman? MEB takvimi açıkladı

Ara tatil ve yarıyıl tatili ne zaman? MEB takvimi açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre ara tatil tarihleri belli oldu.

2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül'de başladı. Milyonlarca öğrenci "Ara tatil ne zaman?" sorusuna yanıt aramaya başladı. 

MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ara tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022'de, ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; ikinci dönem, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek.

Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.

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