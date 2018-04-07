Arabasını park etti dönünce şok geçirdi

Siteler Mahallesi'ndeki Mersinli Ahmet Caddesi'nde park halinde bulunan 33 CTH 97 otomobil ile 33 DTL 12 plakalı hafif ticari aracın 4 lastiği kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

Lastikleri çalınan otomobilin sahibi Doğan Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece geç saatlerde aracını park edip evine geçtiğini söyledi.

Aracını tekerlekleri çalınmış halde bulduğunu belirten Çakır, "Tekerleklerin çalındığı haberi önce kardeşime geliyor. O da beni arayarak 'Arabana bir bak, sağlam duruyor mu?' dedi. Çıktım, baktım ki arabanın tekerlekleri yok. Arabayı da tekerleklerini çaldıktan sonra parke üstüne bindirerek öyle bırakmışlar. Böyle görünce şok oldum. Aslında araca zarar vermemek amacıyla teker kısmını yere bırakmak yerine parkeye bindirmeleri iyi olmuş. Bir de 20 metre ileride bir aracın daha tekerlerini çalmışlar." diye konuştu.

Çakır, polise haber verdiklerini, hırsızların yakalanmasını beklediklerini anlattı.

Aracını lastikleri olmadığı için hareket ettiremediğini dile getiren Çakır, "Hafta sonu olduğu için izinliyim. Sözde gezmeye gidecektim ama başımıza gelenlerden dolayı onu da yapamayacağız. Karşılaştığımız bu manzara karşısında diyecek bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

Caddede iş yeri bulunan esnaf Hamza Akkuş da sabah işe geldiğinde park halindeki aracın tekerlerinin çalındığı fark ettiğini belirterek, "Arabayı bu halde görünce şok oldum. Hırsızların aracı bırakma şekli de ilginç. Biraz ileride de aynı yöntemle bir araç daha tekerlekleri çalınarak bu halde bırakılmış. Mersin'de bu olay 3. kez yaşanıyor." ifadelerini kullandı.