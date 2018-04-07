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  3. 07 Nisan 2018 18:01

Arabasını park etti dönünce şok geçirdi

Mersin'de park halindeki iki aracın lastikleri çalındı.

Arabasını park etti dönünce şok geçirdi
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Siteler Mahallesi'ndeki Mersinli Ahmet Caddesi'nde park halinde  bulunan 33 CTH 97 otomobil ile 33 DTL 12 plakalı hafif ticari aracın 4 lastiği  kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

Lastikleri çalınan otomobilin sahibi Doğan Çakır, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, gece geç saatlerde aracını park edip evine geçtiğini söyledi.

Aracını tekerlekleri çalınmış halde bulduğunu belirten Çakır,  "Tekerleklerin çalındığı haberi önce kardeşime geliyor. O da beni arayarak  'Arabana bir bak, sağlam duruyor mu?' dedi. Çıktım, baktım ki arabanın  tekerlekleri yok. Arabayı da tekerleklerini çaldıktan sonra parke üstüne  bindirerek öyle bırakmışlar. Böyle görünce şok oldum. Aslında araca zarar  vermemek amacıyla teker kısmını yere bırakmak yerine parkeye bindirmeleri iyi  olmuş. Bir de 20 metre ileride bir aracın daha tekerlerini çalmışlar." diye  konuştu.

Çakır, polise haber verdiklerini, hırsızların yakalanmasını  beklediklerini anlattı.

Aracını lastikleri olmadığı için hareket ettiremediğini dile getiren  Çakır, "Hafta sonu olduğu için izinliyim. Sözde gezmeye gidecektim ama başımıza  gelenlerden dolayı onu da yapamayacağız. Karşılaştığımız bu manzara karşısında  diyecek bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

Caddede iş yeri bulunan esnaf Hamza Akkuş da sabah işe geldiğinde park  halindeki aracın tekerlerinin çalındığı fark ettiğini belirterek, "Arabayı bu  halde görünce şok oldum. Hırsızların aracı bırakma şekli de ilginç. Biraz ileride  de aynı yöntemle bir araç daha tekerlekleri çalınarak bu halde bırakılmış.  Mersin'de bu olay 3. kez yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

mersin , araç , park
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