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Arabuluculuk Sınavı başvuruları başladı

Arabuluculuk Sınavı başvuruları başladı
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ÖSYM, Arabuluculuk Sınavı için başvuruların alınmaya başlandığını açıkladı. Başvurular 26 Ekim'e kadar devam edecek.

2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı 4 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Sınav başvuruları elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

Başvurular 26 Ekim'de sona erecek.

Etiketler arabulucuk sınavı ösym
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