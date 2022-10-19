Arabuluculuk Sınavı başvuruları başladı

ÖSYM, Arabuluculuk Sınavı için başvuruların alınmaya başlandığını açıkladı. Başvurular 26 Ekim'e kadar devam edecek.

2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı 4 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Sınav başvuruları elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek. Başvurular 26 Ekim'de sona erecek.