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Arabuluculuk ücretleri 2 katına çıktı

Arabuluculuk ücretleri 2 katına çıktı

Arabuluculuk sisteminde 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulanan eski ücret tarifesine yüzde yüz oranında zam yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar yürürlüğe girdi.

Hukuk uyuşmazlıklarının mahkemeye taşınmadan çözüme kavuşması için uygulanan arabuluculuk sisteminde ödenecek ücret tarifesinde değişikliğe gidildi. Hukuksal sorunların arabuluculuk sistemi yoluyla çözümü halinde arabulucuya uygulanacak yeni tarifede yüzde yüz zam uygulandı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Adalet Bakanlığı’nca 14 Kasım 2013’te ihtiyari olarak başlatılan alternatif çözüm yöntemi arabuluculuk, iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019, tüketici uyuşmazlıklarında ise 28 Temmuz 2020’den itibaren zorunlu olarak uygulanıyor.

Arabuluculuk uygulamasında yeni ücret tarifesi şöyle:

Ekim 2022 güncel arabuluculuk ücretleri

Ekim 2022 güncel arabuluculuk ücretleri

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