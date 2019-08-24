Araç kiralayana senet şoku

Hürriyet gazetesinden Burak Coşan'ın haberine göre İstanbul’da yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteren merkezi Bahçelievler’de olan ve 3 şubesiyle hizmet veren bir araç kiralama şirketinin onlarca müşterisini mağdur ettiği iddia edildi.

Genellikle uzun dönemli kiralama işi yapan firmanın, araç kiralayan müşterilerine sözleşmenin arasında, fark ettirmeden senet imzalattığı ileri sürüldü. Haberleri olmadan senet imzalatıldığını savunan müşteriler borçlandırıldıklarını iddia etti. Mağdur olduklarını ileri süren şirketin müşterileri, konuyla ilgili hukuk mücadelesi başlattı.

Şirketten araç kiralayan müşterilerin iddialarına göre belli bir süre kiraladıkları araçları kullandılar. Aracı kiralayan şirketten gelen ‘otomobilin bakım zamanı geldi’ uyarısıyla araçlarını oto servislerine bıraktılar. Birkaç gün sonra şirket, “Aracınızda sizin kullanımızdan kaynaklı hasar oluşmuş. Çıkan masrafı ödemelisiniz” şeklinde bir uyarı ile müşterilerinden yeniden para istedi. Bu ödemeyi kabul etmeyen müşterilere ise sözleşme esnasında bilmeden imzalatıldığı öne sürülen senetler devreye sokuldu. Araç kiralama şirketi, senetlerle yüzlerce icra takibi başlattı. Mağdurlar da yaşanan sürecin ardından savcılıklara suç duyurusunda bulundu. Devam eden soruşturmaların birinde ifadeye gitmeyen şüpheliler için zorla getirilme kararı verilirken, araç kiralama şirketinin sahibi S.T. iddiaları kabul etmedi.