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  3. 10 Ağustos 2020 17:08

Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor

12 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere, benzinin litre fiyatında 12 kuruşluk zam bekleniyor.

Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor
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12 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere, benzine 15 kuruş zam yapılması bekleniyor. Yapılacak zamla birlikte İstanbul'da ortalama 5.66 TL'den satılan benzinin litresi 5.81'e yükselecek.

Son günlerde döviz kurunda yaşanan yükseliş akaryakıt fiyatlarına yansımaya başladı. Son olarak 8 Ağustos cumartesi günü motorin fiyatlarına 16 kuruş zam yapılmıştı.

BENZİNE 15 KURUŞ ZAM
Alınan bilgiye göre, 12 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere, benzine 15 kuruş zam yapılması bekleniyor.

 
Yapılacak zamla birlikte İstanbul'da ortalama 5.66 TL'den satılan benzinin litresi 5.81'e yükselecek.

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