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  3. 26 Ağustos 2020 17:39

Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 21 kuruş zam yapılacağı öğrenildi.

Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 21 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,61 liradan 6,82 liraya, Ankara'da 6,69 liradan 6,90 liraya, İzmir'de ise 6,70 liradan 6,91 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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