Araç sahipleri dikkat: O ücreti geri alabilirsiniz

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, İstanbul'da bir AVM otoparkında 0-3 saatlik süreden kısa bir süre kalmasına rağmen ücret talep edilmesini Tüketici Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkeme, 20 liralık ücretin iadesine karar verdi.

İddiaya göre Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu’ndan yaklaşık bir buçuk yıl önce, Mecidiyeköy’deki bir AVM otoparkında 0-3 saatlik süreden kısa bir süre kalmasına rağmen 20 liralık ücret talep edildi. İşletmenin ücret iadesi teklifini kabul etmeyen Ağaoğlu konuyu Tüketici Hakem Heyeti'ne taşıdı. Ağaoğlu’nun heyete başvurusu işletmenin '0-3 saatlik sınır aşıldı' şeklinde beyan vermesi ve plaka tanıma sisteminde giriş çıkış saatinin herhangi bir belgede ibraz edilmemesi göz önünde bulundurularak reddedildi. Bunun üzerine Tüketici Mahkemesi'ne başvuran Ağaoğlu'na dava sonucunda 20 liralık otopark ücretinin iade edilmesine karar verildi. Daha önce Ulaştırma Koordinasyon Merkezleri'nin (UKOME) '0-3 saat ücretsiz' kararını uygulamayan iki işletmeye karşı da hukuki mücadelesini kazanan Ağaoğlu, otoparklarda giriş çıkış saatlerinin ibraz edilmesinin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Ağaoğlu, “Aynı işletmenin Ataşehir’deki AVM otoparkıyla de mücadele verdim ve orası 0-3 saat ücretsiz oldu. Yine, Ümraniye’deki farklı bir AVM’nin otoparkıyla aynı mücadeleyi verdim ve 0-3 saati ücretsiz hale getirdiler. İşletmeye sizinle de mücadele vereceğim deyip 20 lirayı kabul etmedim" dedi. UKOME tarafından 2007 yılında alınan 0-3 saat ücretsiz kuralının bazı AVM’lerde hala uygulanmadığına değinen Ağaoğlu, tüketicileri bu saat aralıklarında ödeme yapmamaları konusunda uyardı. Otopark plaka tanıma sistemlerindeki soruna da değinen Ağaoğlu, tüketicinin fazla ücret ödememesi ve keyfi uygulamalar olmaması adına işletmeler tarafından giriş ve çıkış saatinin ibraz edilmesinin önemini aktardı.

MECİDİYEKÖY VE FLORYA’DAKİ AVM’LERDE 0-1 SAAT SONRASINDA ÜCRET TALEBİ

Mecidiyeköy Yolu Caddesi’nde bulunan ve uzun bir süredir hizmet veren AVM’nin otoparkında 0-3 saat aralığında ücret uygulamasını devam ettirdiği, aynı uygulamanın Florya sahilinde bulunan bir AVM’de ise 0-1 saat sonrasında ücret uygulanması şeklinde sürdürdüğü görüldü.

ÜÇ SAAT ÜCRETSİZ KURALI VAR

Alışveriş merkezlerinin otoparklarında üç saat ücretsiz kuralı olduğunu ifade eden Ağaoğlu, "Bu AVM'lerin birçoğunda plaka okuma sistemine geçildi. Vatandaş olarak orada üç saatten az kalınca da ücret alınması sürdürülüyor. Ben Mecidiyeköy'de çok bilinen büyük bir alışveriş merkezine girdim. Üç saat dolmamıştı. Bir saati biraz geçmişti. Çıkışta bariyer açılmadı. Arkamda kuyruk oldular. Sinirlendim, geri geri çıktım, gittim. ‘Burada bir saati geçince ücret alıyoruz' dediler. Ben orada kartvizitimi bıraktım. Beni aradılar. 'Biz ücreti iade edelim' dediler. ‘Hayır hiç kimseden almamanız gerekiyor. Üç saat dolmadan kimseden almayacaksınız. Ben bu işin peşini bırakmam’ diyerek Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdum. Tüketici Hakem Heyeti'ne 'Aydın Ağaoğlu'nun aracı üç saatten fazla kaldı' diyerek yalan bir beyanda bulunmuşlar. Ama benim elimde kayıt yok çünkü ödeme belgemde giriş çıkış saatleri yazılmamıştı, ispat edememiştim. Tüketici Hakem Heyeti beni haksız buldu. Talebimi reddetti" dedi.

İNTERNETTEN HAKLARINI ARASINLAR

Ağaoğlu, “Konuyu hukukçu arkadaşlarımızla, Tüketici Mahkemesi’ne taşıdık. Mahkeme, 'burada otopark işletmesi dosyaya giriş çıkış kayıtlarına ait belge sunamadığından tüketici haklıdır' diyerek bizim haklılığımıza karar verdi. Tüketiciler mutlaka üç saatten önce girip çıkmadıklarını kontrol etsinler, üç saat dolmadıysa ödedikleri ücret hukuka aykırıdır. İlgili belediyeye de şikayet edebilecekleri gibi internet üzerinden tüketici hakem heyetlerine de başvurarak bedel iadesi talep edebilirler. Tüketiciler ödeme belgesi alıyorlar. Bu ödeme belgesinde saat yazmıyorsa kendi giriş çıkış saatlerini not etsinler. Hakem heyetlerine başvurup internetten haklarını arasınlar" şeklinde konuştu.

20 LİRAYI KABUL ETMEDİM

Ağaoğlu, “20 lira bir ücret aldılar. Kartımı bıraktım ve beni on dakika sonra aradılar. 'Hemen iade edelim' dediler. 'Hayır, sizin Ataşehir'de işlettiğiniz bir AVM otoparkında aynı durumla bir süre önce karşılaşmıştım' dedim. Orada da mücadele vermiştim ve orası üç saat ücretsiz. Ümraniye'de bir alışveriş merkezinde İstanbul'da yine üç saat ücretsiz hale gelene kadar mücadele verdim. 'Sizinle de mücadele vereceğim' deyip 20 lirayı kabul etmeyip durumu ve dosyayı Hakem Heyeti'ne aktardım" dedi.

ÜCRETSİZ HALE GELENE KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ

Giriş-çıkış plaka okuma sistemlerindeki kayıtların otopark işletmesinde olduğunu, tüketicinin elinde yalnızca ödeme belgesi olduğunu söyleyen Ağaoğlu, "Orada da saat yazmıyordu. Konuyu hukukçularımız Tüketici Mahkemesi'ne taşıdılar ve haklı bulundular. O aldıkları bedelin haksız olduğu ortaya çıkmış oldu. Şimdi o alışveriş merkezini belediyeye de şikayet edeceğim ve üç saat ücretsiz olana kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz. Burada şu çok önemli. Vatandaşlar avukata gidip dava açmak istediğinde, yani Hakem Heyeti'nin yanlış kararını düzeltmek için mücadeleye giriştiğinde alacakları kazanç avukatlık ücretini dahi karşılamayacak. Bu nedenle tüketici hakem heyetlerinin doğru karar vermesi ve tedbir alınması gerekir" diye konuştu. .

TÜKETİCİ GİRİŞ-ÇIKIŞ SAATİNİ BİLMEDEN ÖDEMEK ZORUNDA KALIYOR

UKOME’nin AVM’lere yönelik 0-3 saat ücretsiz otopark kararını hatırlatan Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü ise, “Üç saatin altında herhangi bir şekilde tüketiciden otopark ücreti alınamaz. Ancak son zamanlarda alışveriş merkezlerinde plaka okuma sistemi devreye sokuldu. Plaka okuma sistemlerinde, ödeme belgesinde çoğu AVM'lerde maalesef giriş ve çıkış saati belirtilmiyor. Dolayısıyla tüketici orada ne kadar kaldığını bilemediğinden bu parayı ödemek durumunda kalıyor. Tüketicinin hakkını arayabilmesi için ödeme belgelerine aracın giriş ve çıkış saatlerinin mutlaka yazılması gerekiyor. Tüketici eğer ödeme belgesinde giriş ve çıkış saati belli değilse kendisi not alsın. Üç saatten aşağı kaldığını düşünüyor ise mutlaka Tüketici Hakem Heyeti'ne e-devlet uygulaması üzerinden başvurarak ödemiş olduğu paranın ticari faiziyle iadesini talep etsin" dedi.

“ZORUNLULUK GELMELİ"

Güllü, "Şimdi gerek tüketicinin bilgilendirilmesi açısından gerekse hakkını arayabilmesi açısından plaka okuma sistemi uygulayan AVM'lerde ödeme belgelerine mutlaka aracın giriş ve çıkış saatlerinin belirtilmesi gerekir. Aracın giriş ve çıkış saati belirtilmediği takdirde bu sefer tüketici hakem heyetleri tüketicinin ne zaman aracının girdiğini ve ne zaman çıktığını bilmediğinden dolayısıyla orada üç saat kalıp kalmadığını belirleyemediğinden maalesef olumsuz karar verebiliyorlar. Halbuki aracın giriş ve çıkış saatini gösteren sistem o işletmenin elinde. Dolayısıyla tüketiciyi yormamak ve gereksiz yargılamaların, itirazların önüne geçebilmek adına mutlaka ödeme belgelerine giriş ve çıkış saatlerinin yazılma zorunluluğu getirilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

MECİDİYEKÖY VE FLORYA'DAKİ AVM'LERDE 0-1 SAAT SONRASINDA ÜCRET TALEBİ

Mecidiyeköy Yolu Caddesi'nde bulunan ve uzun bir süredir hizmet veren AVM'nin otoparkında 0-3 saat aralığında ücret uygulamasını devam ettirdiği, aynı uygulamanın Florya sahilinde bulunan bir AVM'de ise 0-1 saat sonrasında ücret uygulanması şeklinde sürdürdüğü görüldü.

DHA