Araç sahipleri dikkat: Trafikte bunu yapmanın cezası bir asgari ücrete denk!

2022'den 2023'e geçerken araç muayene ücretlerinden trafik cezalarına kadar birçok ücrette artış görüldü. İşte trafik cezalarında son durum...

2023 yılının yeni trafik cezaları belli oldu. Artış oranlarına göre; 2022'de 427 TL olan kırmızı ışıkta geçme cezası 951 TL,. hız sınırını yüzde 10 - yüzde 30'a kadar aşmanın cezası ise, 951 TL olarak belirlendi.

HIZ SINIRINA DİKKAT

2023'e girilirken trafik cezalarında da fiyat artışına gidildi. 30 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre kırmızı ışıkta geçenlere 951 TL ceza kesilecek.

Hız sınırını yüzde 10 - yüzde 30 arasında aşanların cezası da 951 TL olacak. Sınırı yüzde 50 aşanlara ise 4 bin 64 TL ceza kesilecek.

KAZALARIN EN ÖNEMLİ SEBEPLERİNDEN

Trafikte en önemli hususların başında gelen emniyet kemeri takmayanlar da 436 TL'lik para cezasıyla karşılacak. Öte yandan birçok kazaya yol açan trafikte cep telefonu kullanmanın cezası 951 TL'ye yükseldi.

Yetki dışı siren ya da çakar kullananlara 4 bin 64 TL ceza uygulanacak. Trafikte ehliyetsiz araç kullananlara ise 8 bin 90 TL para cezası kesilecek.

Sıkça karşılaşılan ve tepkileri de beraberinde getiren drift atmaya 20 bin 342 TL ceza kesilecek. Yayaya yol vermemenin cezası ise 1917 TL olarak belirlendi.

ASGARİ ÜCRETE DENK CEZA

Yeni düzenlemeyle birlikte alkollü araç kullanmanın cezası 4 bin 64 TL olarak belirlendi. Alkol testine itiraz edenlere ise 8 bin 551 TL'lik ceza uygulanacak.