Araç sahipleri, koşun depoları fulleyin! Hem benzine hem de motorine çifte zam geliyor

Türkiye'de bitmek bilmeyen zam yağmuru aralıksız devam ediyor. A'dan Z'ye yağmur gibi yağan zamlardan en çok nasibini alan ürün grubu olan akaryakıt fiyatlarına yine, yeniden zam geliyor. Zamla birlikte hem benzinin hem de motorinin litre fiyatı bir kez daha artacak... İşte beklenen yeni zam ve zam öncesi güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Artık maaşlar hariç her gün zamla yatıp her gün yeni bir zamla uyanan Türkiye'de zam yağmurundan en çok nasibini alan ürünlerin başında gelen akaryakıt fiyatlarındaki baş döndüren zamlara bir yenisi daha eklendi

Hatırlanacağı gibi son olarak TÜİK tarafından 3 Temmuz'da açıklanan enflasyon verileri sonrasında Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) bağlı yaptığı %15,71 oranındaki artışla birlikte akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam yağmış ve benzin ve motorin 50 TL'nin üstüne yükselmişti.

Benzin ve motorine gelen zamların ardından geçen hafta da LPG fiyatlarına 42 kuruş zam yapılmıştı.

Ancak akaryakıttaki zam yağmuru bunlarla sınırlı kalmadı.

Sektör temsilcilerinden alınan son bilgilere göre Türkiye'de araç sürücüleri Ağustos ayına da çifte zamla başlayacak..

Brent petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen 3 Ağustos Cumartesi günü itibariyle hem benzine hem de motorinin litre fiyatlarına 1 TL'nin üzerinde zam gelecek...

Bu zamla birlikte benzin fiyatı 55 TL'ye yaklaşırken ve motorinin litre fiyatı ise 55 TL'yi aşacak..

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

İşte 31 Temmuz Çarşamba günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,05 TL

Motorin fiyatı: 54,58 TL

LPG fiyatı: 28,01 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 51,35 TL

Motorin fiyatı: 53,69 TL

LPG fiyatı: 28,10 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,38 TL

Motorin fiyatı: 53,92 TL

LPG fiyatı: 28,06 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,23 TL

Motorin fiyatı: 55,73 TL

LPG fiyatı: 28,55 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,37 TL

Motorin fiyatı: 55,93 TL

LPG fiyatı: 27,66 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,22 TL

Motorin fiyatı: 53,82 TL

LPG fiyatı: 26,45 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,80 TL

Motorin fiyatı: 55,35 TL

LPG fiyatı: 27,17 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,03 TL

Motorin fiyatı: 55,57 TL

LPG fiyatı: 27,24 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,14 TL

Motorin fiyatı: 55,66 TL

LPG fiyatı: 28,59 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,46 TL

Motorin fiyatı: 55,01 TL

LPG fiyatı: 27,89 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,83 TL

Motorin fiyatı: 55,39 TL

LPG fiyatı: 28,79 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,79 TL

Motorin fiyatı: 55,33 TL

LPG fiyatı: 26,66 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,86 TL

Motorin fiyatı: 55,36 TL

LPG fiyatı: 28,36 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,85 TL

Motorin fiyatı: 55,36 TL

LPG fiyatı: 27,98 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,49 TL

Motorin fiyatı: 55,98 TL

LPG fiyatı: 28,97 TL