  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları bu gece bir kez daha değişiyor!

Araç sahiplerine güzel haber: Motorinin arıdndan benzine de indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber: Motorinin arıdndan benzine de indirim geliyor
Güncelleme:

Türkiye'de A'dan Z'ye yağmur gibi yağan zamlardan en çok nasibini alan ürün grubu olan akaryakıt fiyatlarında bu sefer indirim var... Geçtiğimiz hafta motorine gelen indirim sonrasında bu sefer de benzinin litre fiyatına indirim geliyor. İşte beklenen indirim ve indirim öncesi güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor. 

Araç sahiplerinin kabusu olan akaryakıt zamları Aralık ayı itibariyle yerini indirimlere bıraktı.

Hatırlanacağı gibi son olarak motorinin litre fiyatına 13 Aralık Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 TL indirim gelmişti. Motorine gelen indirimin ardından motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 53,12 TL’ye, Ankara’da 54,13 TL’ye, İzmir’de 54,49 TL’ye inmişti.

Motorine gelen bu indirimin ardından şimdi de benzin fiyatlarına bir indirim bekleniyor.

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre motorin gibi benzin fiyatlarında da 2 TL 2 Kuruşluk bir indirim yapılacak.

İndirimin 16 Aralık Salı günü 00:00 itibariyle pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Böylece benzinin litresi İstanbul'da 52,49 liraya, Ankara'da 53,33 liraya, İzmir'de ise 53,69 liraya düşecek. Böylece fiyatları yüzde 3,85 oranında gerilemiş olacak.

LPG grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

 

text-ad
Etiketler benzin motorin LPG Benzine zam Motorine Zam LPG'ye zam benzine indirim Motorine indirim lpg'ye indirim güncel akaryakıt fiyatları akaryakıt fiyatları zam sonrası akaryakıt fiyatları zam öncesi akaryakıt fiyatları indirim sonrası akaryakıt fiyatları indirim öncesi akaryakıt fiyatları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Önce kar vuracak ardından güneş yüzünü gösterecek! Önce kar vuracak ardından güneş yüzünü gösterecek! Emekliye en yüksek promosyonu veren banka değişti! Emekliye en yüksek promosyonu veren banka değişti! Ortaokulda skandal görüntü: Öğrenciye müdür şiddeti kamerada! Ortaokulda skandal görüntü: Öğrenciye müdür şiddeti kamerada! Bahis soruşturmasına adı karışan Ahmet Çakar'ın ifadesi ortaya çıktı Bahis soruşturmasına adı karışan Ahmet Çakar'ın ifadesi ortaya çıktı Eşiyle birlikte evinde ölü bulunan ünlü ismin oğlu cinayet şüphesiyle tutuklandı! Eşiyle birlikte evinde ölü bulunan ünlü ismin oğlu cinayet şüphesiyle tutuklandı! Meclis'teki tacizler 2018 yılında mı başladı? TBMM'den skandal iddiaya yanıt Meclis'teki tacizler 2018 yılında mı başladı? TBMM'den skandal iddiaya yanıt Güllü'nün şüpheli ölümünde kızının arkadaşından korkunç itiraf! Güllü'nün şüpheli ölümünde kızının arkadaşından korkunç itiraf! ''Teşhircilik'' suçundan yargılanan Manifest grubuna hapis cezası ''Teşhircilik'' suçundan yargılanan Manifest grubuna hapis cezası Ünlü yönetmen ve eşi, evlerinde bıçaklanarak öldürüldü Ünlü yönetmen ve eşi, evlerinde bıçaklanarak öldürüldü Müge Anlı'da kan donduran iddia: 4 yaşındaki kıza tecavüz edip öldürdü Müge Anlı'da kan donduran iddia: 4 yaşındaki kıza tecavüz edip öldürdü
Hatay Antakya'da korkutan deprem! Panikle sokağa fırladılar Hatay Antakya'da korkutan deprem! Panikle sokağa fırladılar F-16'lar havalandı, hava sahamıza yaklaşan bir İHA düşürüldü! F-16'lar havalandı, hava sahamıza yaklaşan bir İHA düşürüldü! Manisa, ilk kadın belediye başkanı Gülşah Durbay'ı gözyaşlarıyla uğurladı Manisa, ilk kadın belediye başkanı Gülşah Durbay'ı gözyaşlarıyla uğurladı Ebru Gündeş yeni imajıyla ''boşanmak yaramış'' dedirtti Ebru Gündeş yeni imajıyla ''boşanmak yaramış'' dedirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aklındaki plan: ''Koltuğunu Bilal Erdoğan'a bırakmaya hazırlanıyor' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aklındaki plan: ''Koltuğunu Bilal Erdoğan'a bırakmaya hazırlanıyor' Asena Keskinci'nin cesur sahneleriyle olay yaratan dizisi için harekete geçildi Asena Keskinci'nin cesur sahneleriyle olay yaratan dizisi için harekete geçildi Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testinin sonucu açıklandı Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testinin sonucu açıklandı TBMM'de İYİ Partili isim bebek katili Öcalan'a ''şerefsiz'' dedi, Meclis bir karıştı! TBMM'de İYİ Partili isim bebek katili Öcalan'a ''şerefsiz'' dedi, Meclis bir karıştı! 22 yıl boyunca ekranlara damgasını vuran Beyaz Show'un yeni bölümünden ilk tanıtım geldi! 22 yıl boyunca ekranlara damgasını vuran Beyaz Show'un yeni bölümünden ilk tanıtım geldi! Ankara'da vinç dehşeti! Önüne gelene çarptı, ortalık savaş alanına döndü Ankara'da vinç dehşeti! Önüne gelene çarptı, ortalık savaş alanına döndü