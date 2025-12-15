Araç sahiplerine güzel haber: Motorinin arıdndan benzine de indirim geliyor

Türkiye'de A'dan Z'ye yağmur gibi yağan zamlardan en çok nasibini alan ürün grubu olan akaryakıt fiyatlarında bu sefer indirim var... Geçtiğimiz hafta motorine gelen indirim sonrasında bu sefer de benzinin litre fiyatına indirim geliyor. İşte beklenen indirim ve indirim öncesi güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor.

Araç sahiplerinin kabusu olan akaryakıt zamları Aralık ayı itibariyle yerini indirimlere bıraktı.

Hatırlanacağı gibi son olarak motorinin litre fiyatına 13 Aralık Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 TL indirim gelmişti. Motorine gelen indirimin ardından motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 53,12 TL’ye, Ankara’da 54,13 TL’ye, İzmir’de 54,49 TL’ye inmişti.

Motorine gelen bu indirimin ardından şimdi de benzin fiyatlarına bir indirim bekleniyor.

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre motorin gibi benzin fiyatlarında da 2 TL 2 Kuruşluk bir indirim yapılacak.

İndirimin 16 Aralık Salı günü 00:00 itibariyle pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Böylece benzinin litresi İstanbul'da 52,49 liraya, Ankara'da 53,33 liraya, İzmir'de ise 53,69 liraya düşecek. Böylece fiyatları yüzde 3,85 oranında gerilemiş olacak.

LPG grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.