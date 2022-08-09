Araç sahiplerine ''indirimcik'' müjdesi! Petrol gerileyince, yeni indirim geliyor!

Brent petrol fiyatlarındaki geri çekilme sonrasında araç sahiplerine bir indirim müjdesi daha geldi. Motorin fiyatlarına 1 TL daha indirim bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ederken yeni bir indirim de belli oldu.

Geçtiğimiz hafta 100 doların altına gerileyen Brent petrol fiyatı, haftaya hafif yükselişle başlamıştı.

Dün kapanışı 96,65 dolar seviyesinden yapan Brent petrol fiyatı, 9 Ağustos 2022 sabahında 96,16 dolar seviyesinden işlem görüyor.

10 Ağustos çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 1 liralık indirim bekleniyor.

Son indirim hafta sonu gelmişti

6 Ağustos Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzinde 2,23 TL, motorinde ise 1,15 TL indirim gelmişti.

Piyasadaki genel indirim beklentisi öncesinde,



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.34 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20.03 TL'den satılıyor.