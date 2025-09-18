  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Araç sahiplerine kötü haber: Depoları doldurun akaryakıtta Eylül'ün 2'nci zammı geliyor!

Araç sahiplerine kötü haber: Depoları doldurun akaryakıtta Eylül'ün 2'nci zammı geliyor

Araç sahiplerine kötü haber: Depoları doldurun akaryakıtta Eylül'ün 2'nci zammı geliyor
Güncelleme:

Türkiye'de bitmek bilmeyen zam yağmurundan en çok nasibini alan ürün grubu olan akaryakıt fiyatlarında zamla başlayan Eylül ayı zamla devam ediyor. İşte beklenen zam oranı ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Türkiye her gün yeni bir zamla yatıp yeni bir zamla uyanmaya devam ederken zam yağmurundan en çok nasibini alan ürünlerin başında gelen akaryakıt fiyatlarındaki zam yağmuru Eylül ayında da devam ediyor.

Gazeteci Olcay Aydilek verdi. Aydilek sosyal medya hesabı üzerinden akaryakıta Cumartesi günü zam beklenildiğini belirtti.

Aydilek, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda benzine 1 lira zam beklenildiğini aktardı. Motorin ve otogaz için ise herhangi bir zam haberi vermedi. Aydilek'in X paylaşımı şu şekilde:

"Benzine zam kapıda... Uluslararası piyasalarda ürün fiyatının bir "tık" daha artması durumunda cumartesi gününden geçerli 1 TL dolayında zam hesaplanıyor"

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

İşte 18 Eylül Perşembe günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,94 TL
Motorin fiyatı: 55,40 TL 
LPG fiyatı: 28,01 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,10 TL 
Motorin fiyatı: 54,39 TL
LPG fiyatı: 28,10 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,27 TL 
Motorin fiyatı: 55,73 TL
LPG fiyatı: 28,06 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 55,17 TL
Motorin fiyatı: 56,64 TL
LPG fiyatı: 28,55 TL 

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 55,26 TL
Motorin fiyatı:  56,77 TL
LPG fiyatı: 27,66 TL 

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,11 TL
Motorin fiyatı: 55,61 TL
LPG fiyatı: 27,45 TL 

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,68 TL
Motorin fiyatı: 56,18 TL
LPG fiyatı: 27,17 TL 

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,93 TL
Motorin fiyatı: 56,42 TL
LPG fiyatı: 27,24 TL 

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 55,05 TL 
Motorin fiyatı: 56,49 TL
LPG fiyatı: 28,59 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,35 TL 
Motorin fiyatı: 55,80 TL
LPG fiyatı: 27,89 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı:  54,72 TL 
Motorin fiyatı: 56,23 TL
LPG fiyatı: 28,79 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,68 TL
Motorin fiyatı: 56,16 TL
LPG fiyatı: 26,66 TL 

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,75 TL 
Motorin fiyatı:  56,20 TL
LPG fiyatı: 28,36 TL 

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,74 TL 
Motorin fiyatı: 56,20 TL
LPG fiyatı: 27,98 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 55,36 TL 
Motorin fiyatı: 56,82 TL
LPG fiyatı: 28,97 TL

 

 

text-ad
Etiketler benzin motorin LPG Benzine zam Motorine Zam LPG'ye zam benzine indirim Motorine indirim lpg'ye indirim güncel akaryakıt fiyatları akaryakıt fiyatları zam sonrası akaryakıt fiyatları zam öncesi akaryakıt fiyatları indirim sonrası akaryakıt fiyatları indirim öncesi akaryakıt fiyatları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Restoranda romantik anlar yaşayan ikilinin oyunu hesap gelince ortaya çıktı! Restoranda romantik anlar yaşayan ikilinin oyunu hesap gelince ortaya çıktı! Türkiye'nin masal diyarından eşsiz görüntü: Özgürlüklerine kavuşup kendi sürüleriyle yaşıyorlar Türkiye'nin masal diyarından eşsiz görüntü: Özgürlüklerine kavuşup kendi sürüleriyle yaşıyorlar Yılmaz Vural yeşil sahalara geri döndü... İşte yeni takımı Yılmaz Vural yeşil sahalara geri döndü... İşte yeni takımı Beşiktaş'tan Fenerbahçe'nin maçı sonrası olay olan gönderme! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'nin maçı sonrası olay olan gönderme! Günlük 24 milyon TL kazanıyorlardı... Yedikleri haltı duyunca inanamayacaksınız! Günlük 24 milyon TL kazanıyorlardı... Yedikleri haltı duyunca inanamayacaksınız! 12 Dev Adam'ın yıldızı Alperen Şengün model sevgilisiyle tatilde aşka geldi 12 Dev Adam'ın yıldızı Alperen Şengün model sevgilisiyle tatilde aşka geldi Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan Ekrem İmamoğlu için olay ifadeler Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan Ekrem İmamoğlu için olay ifadeler Ekranlara geri dönen Eşref Rüya'nın yeni sezon ilk bölümü olay oldu Ekranlara geri dönen Eşref Rüya'nın yeni sezon ilk bölümü olay oldu Türkiye'nin konuştuğu doktor cezaevinde intihara kalkıştı Türkiye'nin konuştuğu doktor cezaevinde intihara kalkıştı Cem Yılmaz'ın eski eşi ünlü oyuncu beyin anevrizması geçirdi! Cem Yılmaz'ın eski eşi ünlü oyuncu beyin anevrizması geçirdi!
Üniversite rektöründen kadınlar için skandal paylaşım! Üniversite rektöründen kadınlar için skandal paylaşım! Süreç komisyonunda tansiyon yükseldi; DEM Partililer toplantıyı terk etti Süreç komisyonunda tansiyon yükseldi; DEM Partililer toplantıyı terk etti Ali Koç intikam yemini etti: ''Türkiye Ferhat Gündoğdu'nun kim olduğunu görecek intikam alacağız'' Ali Koç intikam yemini etti: ''Türkiye Ferhat Gündoğdu'nun kim olduğunu görecek intikam alacağız'' 60 yaşını deviren Türkiye'nin bir dönemine damga vuran güzelinin değişimi olay oldu 60 yaşını deviren Türkiye'nin bir dönemine damga vuran güzelinin değişimi olay oldu Dev alışveriş merkezinde büyük yangın! Dumanlar her yeri kapladı... Dev alışveriş merkezinde büyük yangın! Dumanlar her yeri kapladı... CHP'de yerel deprem sürüyor: CHP'li 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor! CHP'de yerel deprem sürüyor: CHP'li 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor! Pilot ile hostesin yasak aşkıyla ortaya çıkan rezalet: Birlikte oldukları hostesleri ifşa etmişler! Pilot ile hostesin yasak aşkıyla ortaya çıkan rezalet: Birlikte oldukları hostesleri ifşa etmişler! Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş görevden alındı! Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş görevden alındı! Meteoroloji'den kritik uyarı: Hava patlayacak; kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor! Meteoroloji'den kritik uyarı: Hava patlayacak; kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor!