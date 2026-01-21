  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Araç sahiplerine kötü haber: Motorine ikinci büyük zam geliyor!

Araç sahiplerine kötü haber: Motorine ikinci büyük zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber: Motorine ikinci büyük zam geliyor
Güncelleme:

Türkiye'de yağmur gibi yağan zamlar aralıksız devam ediyor. Bugün 1 TL zam gelen motorinin litre fiyatına şimdi 1 TL 30 Kuruşluk bir zam daha geliyor...

Akaryakıt fiyatlarına zam yağmuru sürüyor. Hem petrol fiyatlarındaki hem de döviz kurundaki yükselişler sonrasında Çarşamba günü itibariyle 1 TL daha zamlanan motorine bir kez daha zam geliyor.

Hatırlanacağı gibi 16 Ocak'ta benzinin litre fiyatı 1 TL 70 kuruş, 17 Ocak'ta ise motorinin litre fiyatı 1 TL 61 kuruş zamlanmıştı. 

Bu zamların ardından bugün ( 21 Ocak Çarşamba ) itibariyle motorine bir kez daha zam geldi ve motorinin litre fiyatı 1 TL daha arttırıldı.

Ancak akaryakıt fiyatlarındaki zam yağmuru bitmedi. 

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre; 23 Ocak 2026 Cuma gününü Cumartesiye bağlayan gece (00:01'den itibaren) geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 TL 30 Kuruş daha zam gelmesi bekleniyor.

Motorindeki bu zamla birlikte gözler benzin ve LPG fiyatlarına çevrilirken henüz benzin ve LPG grubu için açıklanmış bir zam yok.

İşte 21 Ocak Çarşamba günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

Not: Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.

İL BENZİN MOTORİN LPG
ANKARA 54,91 56,95 29,17
ISTANBUL (AVRUPA) 54,01 55,87 29,29
ISTANBUL (ANADOLU) 53,83 55,69 28,69
IZMIR 55,2 57,2 29,09
ADANA 55,79 57,8 29,61
ADIYAMAN 56,18 58,19 29,74
AFYON 56,04 58,16 29,14
AGRI 56,53 58,54 30,29
AKSARAY 55,88 57,89 29,01
AMASYA 55,52 57,52 29,79
ANTALYA 56,18 58,27 29,34
ARDAHAN 55,99 58 30,09
ARTVIN 55,8 57,81 30,64
AYDIN 55,46 57,46 29,24
BALIKESIR 55,52 57,52 28,79
BARTIN 55,24 57,06 28,85
BATMAN 56,39 58,52 29,74
BAYBURT 55,7 57,71 29,89
BILECIK 54,87 56,69 28,69
BINGOL 56,51 58,64 29,99
BITLIS 56,51 58,64 29,81
BOLU 54,97 56,79 29
BURDUR 55,99 58,11 29,29
BURSA 55 56,82 28,69
CANAKKALE 55,55 57,55 28,89
CANKIRI 55,31 57,34 29,4
CORUM 55,54 57,57 29,34
DENIZLI 55,71 57,71 28,99
DIYARBAKIR 56,4 58,53 29,86
DUZCE 54,83 56,65 28,85
EDIRNE 55,05 57,09 29,39
ELAZIG 56,51 58,64 29,51
ERZINCAN 55,94 57,95 29,89
ERZURUM 55,99 58 29,69
ESKISEHIR 55,22 57,04 28,79
GAZIANTEP 55,92 57,93 29,31
GIRESUN 55,74 57,75 29,79
GUMUSHANE 55,7 57,71 29,89
HAKKARI 56,58 58,71 30,37
HATAY 55,65 57,66 29,41
IGDIR 56,54 58,55 30,29
ISPARTA 56,04 58,16 29,24
KAHRAMANMARAS 55,93 57,94 29,44
KARABUK 55,26 57,08 28,85
KARAMAN 55,85 57,86 29,71
KARS 56 58,01 30,19
KASTAMONU 55,63 57,66 29,85
KAYSERI 55,96 57,97 29,11
KILIS 55,67 57,68 29,61
KIRIKKALE 55,2 57,23 29,02
KIRKLARELI 55,02 57,06 29,29
KIRSEHIR 55,24 57,27 29,12
KOCAELI 54,36 56,18 28,49
KONYA 56,01 58,1 29,21
KUTAHYA 55,87 57,75 29,24
MALATYA 56,19 58,2 29,77
MANISA 55,27 57,27 29,14
MARDIN 56,45 58,58 29,74
MERSIN 55,77 57,78 29,91
MUGLA 55,7 57,7 29,14
MUS 56,51 58,64 30,08
NEVSEHIR 55,86 57,87 29,21
NIGDE 55,8 57,81 29,01
ORDU 55,53 57,53 29,39
OSMANIYE 55,66 57,67 29,74
RIZE 55,68 57,69 29,89
SAKARYA 54,66 56,48 28,59
SAMSUN 55,51 57,51 29,39
SANLIURFA 56,15 58,16 29,71
SIIRT 56,44 58,57 29,94
SINOP 55,55 57,55 29,89
SIRNAK 56,51 58,64 30,05
SIVAS 55,95 57,98 29,69
TEKIRDAG 54,63 56,67 29,09
TOKAT 55,58 57,58 29,89
TRABZON 55,67 57,68 29,49
TUNCELI 56,51 58,64 30,31
USAK 55,71 57,71 29,24
VAN 56,53 58,54 29,71
YALOVA 54,67 56,49 28,59
YOZGAT 55,59 57,62 29,32
ZONGULDAK 55,18 57 29,25

 

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Haber3.com Haber Merkezi

Bu Haberleri Kaçırma...

Cinayete kurban giden Atlas'ın son anları ortaya çıktı
Cinayete kurban giden Atlas'ın son anları ortaya çıktı
İstanbul'daki kalaşnikoflu infaz saniye saniye kamerada: Çapraz ateşe tuttular!
İstanbul'daki kalaşnikoflu infaz saniye saniye kamerada: Çapraz ateşe tuttular!
İstanbul Boğazı'nda bulunan cesedin sırrı çözüldü
İstanbul Boğazı'nda bulunan cesedin sırrı çözüldü
İstanbul'da evsiz kalan İngiliz profesörün korkunç sonu!
İstanbul'da evsiz kalan İngiliz profesörün korkunç sonu!
Lüks villadaki aile faciasında kan donduran ayrıntı
Lüks villadaki aile faciasında kan donduran ayrıntı
İslam Memiş'ten kritik altın uyarısı: ''Yıllık hedef 3 haftada yakalandı'' diyerek açıkladı
İslam Memiş'ten kritik altın uyarısı: ''Yıllık hedef 3 haftada yakalandı'' diyerek açıkladı
Eşref Rüya'nın Çido'su lavanta halıda derin dekoltesiyle olay oldu!
Eşref Rüya'nın Çido'su lavanta halıda derin dekoltesiyle olay oldu!
Yolda oluşan gizli tehlike sürücülerin kabusu oldu: 30 aracın lastiği patladı!
Yolda oluşan gizli tehlike sürücülerin kabusu oldu: 30 aracın lastiği patladı!
Etiketler benzin motorin LPG Benzine zam Motorine Zam LPG'ye zam benzine indirim Motorine indirim lpg'ye indirim güncel akaryakıt fiyatları akaryakıt fiyatları zam sonrası akaryakıt fiyatları zam öncesi akaryakıt fiyatları indirim sonrası akaryakıt fiyatları indirim öncesi akaryakıt fiyatları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yılın ilk Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi sonuçları açıklandı Yılın ilk Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi sonuçları açıklandı Hava sıcaklığı eksi 23 dereceye düştü; bir kent dondu! Hava sıcaklığı eksi 23 dereceye düştü; bir kent dondu! Yasaklı doktor ameliyata girdi, genç kadın öldü! Aileden şaşırtan karar Yasaklı doktor ameliyata girdi, genç kadın öldü! Aileden şaşırtan karar Verdiği kilolar sonrası değişimi olay olmuştu... Kilo verdiren hastalığını ilk kez açıkladı Verdiği kilolar sonrası değişimi olay olmuştu... Kilo verdiren hastalığını ilk kez açıkladı Karlar altında kalan ilimizden hayretler içerisinde bırakan manzara Karlar altında kalan ilimizden hayretler içerisinde bırakan manzara İslam Memiş'ten kritik altın uyarısı: ''Yıllık hedef 3 haftada yakalandı'' diyerek açıkladı İslam Memiş'ten kritik altın uyarısı: ''Yıllık hedef 3 haftada yakalandı'' diyerek açıkladı İstanbul'daki kalaşnikoflu infaz saniye saniye kamerada: Çapraz ateşe tuttular! İstanbul'daki kalaşnikoflu infaz saniye saniye kamerada: Çapraz ateşe tuttular! Eşref Rüya'nın Çido'su lavanta halıda derin dekoltesiyle olay oldu! Eşref Rüya'nın Çido'su lavanta halıda derin dekoltesiyle olay oldu! Alçak saldırı bardağı taşırdı! Bahçeli operasyon çağrısı yaptı: ''O gün işte bugündür'' Alçak saldırı bardağı taşırdı! Bahçeli operasyon çağrısı yaptı: ''O gün işte bugündür'' 66 yaşından 87 yaşına kadar ölen kardeşinin kimliğiyle devlettin 15 milyon TL dolandırdı! 66 yaşından 87 yaşına kadar ölen kardeşinin kimliğiyle devlettin 15 milyon TL dolandırdı!
Kar yağışı ve dondurucu soğuklara mola! Sağanak ve kuvvetli fırtına geliyor Kar yağışı ve dondurucu soğuklara mola! Sağanak ve kuvvetli fırtına geliyor Megri megri Şivan Perver bu sefer ağlaya ağlaya ABD'den yardım istedi! Megri megri Şivan Perver bu sefer ağlaya ağlaya ABD'den yardım istedi! Boş otobüste yer kavgası şoku: Yolcuyu dövüp, ''Komutanımı çağırın'' diye bağırdı Boş otobüste yer kavgası şoku: Yolcuyu dövüp, ''Komutanımı çağırın'' diye bağırdı Türk bayrağına el uzatan hainler bir bir paketleniyor: Çok sayıda tutuklama ve gözaltı kararı Türk bayrağına el uzatan hainler bir bir paketleniyor: Çok sayıda tutuklama ve gözaltı kararı DEM Parti'nin korsan ''Suriye'' eylemine polis müdahalesi! DEM Parti'nin korsan ''Suriye'' eylemine polis müdahalesi! Temu'nun Türkiye ofisine şok baskın iddiası sonrası ilk açıklama Temu'nun Türkiye ofisine şok baskın iddiası sonrası ilk açıklama Acun Ilıcalı'nın en yakın arkadaşı Esat Yontuç'a yakalama kararı Acun Ilıcalı'nın en yakın arkadaşı Esat Yontuç'a yakalama kararı Erdoğan TBMM'den ayrılırken şaşkınlığı ve yaşananlar olay oldu Erdoğan TBMM'den ayrılırken şaşkınlığı ve yaşananlar olay oldu Erdoğan'dan gündem olacak emekli maaşı hesabı: ''Biz göreve geldiğimizde...'' Erdoğan'dan gündem olacak emekli maaşı hesabı: ''Biz göreve geldiğimizde...''