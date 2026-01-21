Araç sahiplerine kötü haber: Motorine ikinci büyük zam geliyor

Türkiye'de yağmur gibi yağan zamlar aralıksız devam ediyor. Bugün 1 TL zam gelen motorinin litre fiyatına şimdi 1 TL 30 Kuruşluk bir zam daha geliyor...

Akaryakıt fiyatlarına zam yağmuru sürüyor. Hem petrol fiyatlarındaki hem de döviz kurundaki yükselişler sonrasında Çarşamba günü itibariyle 1 TL daha zamlanan motorine bir kez daha zam geliyor.

Hatırlanacağı gibi 16 Ocak'ta benzinin litre fiyatı 1 TL 70 kuruş, 17 Ocak'ta ise motorinin litre fiyatı 1 TL 61 kuruş zamlanmıştı.

Bu zamların ardından bugün ( 21 Ocak Çarşamba ) itibariyle motorine bir kez daha zam geldi ve motorinin litre fiyatı 1 TL daha arttırıldı.

Ancak akaryakıt fiyatlarındaki zam yağmuru bitmedi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre; 23 Ocak 2026 Cuma gününü Cumartesiye bağlayan gece (00:01'den itibaren) geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 TL 30 Kuruş daha zam gelmesi bekleniyor.

Motorindeki bu zamla birlikte gözler benzin ve LPG fiyatlarına çevrilirken henüz benzin ve LPG grubu için açıklanmış bir zam yok.

İşte 21 Ocak Çarşamba günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Not: Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.

İL BENZİN MOTORİN LPG ANKARA 54,91 56,95 29,17 ISTANBUL (AVRUPA) 54,01 55,87 29,29 ISTANBUL (ANADOLU) 53,83 55,69 28,69 IZMIR 55,2 57,2 29,09 ADANA 55,79 57,8 29,61 ADIYAMAN 56,18 58,19 29,74 AFYON 56,04 58,16 29,14 AGRI 56,53 58,54 30,29 AKSARAY 55,88 57,89 29,01 AMASYA 55,52 57,52 29,79 ANTALYA 56,18 58,27 29,34 ARDAHAN 55,99 58 30,09 ARTVIN 55,8 57,81 30,64 AYDIN 55,46 57,46 29,24 BALIKESIR 55,52 57,52 28,79 BARTIN 55,24 57,06 28,85 BATMAN 56,39 58,52 29,74 BAYBURT 55,7 57,71 29,89 BILECIK 54,87 56,69 28,69 BINGOL 56,51 58,64 29,99 BITLIS 56,51 58,64 29,81 BOLU 54,97 56,79 29 BURDUR 55,99 58,11 29,29 BURSA 55 56,82 28,69 CANAKKALE 55,55 57,55 28,89 CANKIRI 55,31 57,34 29,4 CORUM 55,54 57,57 29,34 DENIZLI 55,71 57,71 28,99 DIYARBAKIR 56,4 58,53 29,86 DUZCE 54,83 56,65 28,85 EDIRNE 55,05 57,09 29,39 ELAZIG 56,51 58,64 29,51 ERZINCAN 55,94 57,95 29,89 ERZURUM 55,99 58 29,69 ESKISEHIR 55,22 57,04 28,79 GAZIANTEP 55,92 57,93 29,31 GIRESUN 55,74 57,75 29,79 GUMUSHANE 55,7 57,71 29,89 HAKKARI 56,58 58,71 30,37 HATAY 55,65 57,66 29,41 IGDIR 56,54 58,55 30,29 ISPARTA 56,04 58,16 29,24 KAHRAMANMARAS 55,93 57,94 29,44 KARABUK 55,26 57,08 28,85 KARAMAN 55,85 57,86 29,71 KARS 56 58,01 30,19 KASTAMONU 55,63 57,66 29,85 KAYSERI 55,96 57,97 29,11 KILIS 55,67 57,68 29,61 KIRIKKALE 55,2 57,23 29,02 KIRKLARELI 55,02 57,06 29,29 KIRSEHIR 55,24 57,27 29,12 KOCAELI 54,36 56,18 28,49 KONYA 56,01 58,1 29,21 KUTAHYA 55,87 57,75 29,24 MALATYA 56,19 58,2 29,77 MANISA 55,27 57,27 29,14 MARDIN 56,45 58,58 29,74 MERSIN 55,77 57,78 29,91 MUGLA 55,7 57,7 29,14 MUS 56,51 58,64 30,08 NEVSEHIR 55,86 57,87 29,21 NIGDE 55,8 57,81 29,01 ORDU 55,53 57,53 29,39 OSMANIYE 55,66 57,67 29,74 RIZE 55,68 57,69 29,89 SAKARYA 54,66 56,48 28,59 SAMSUN 55,51 57,51 29,39 SANLIURFA 56,15 58,16 29,71 SIIRT 56,44 58,57 29,94 SINOP 55,55 57,55 29,89 SIRNAK 56,51 58,64 30,05 SIVAS 55,95 57,98 29,69 TEKIRDAG 54,63 56,67 29,09 TOKAT 55,58 57,58 29,89 TRABZON 55,67 57,68 29,49 TUNCELI 56,51 58,64 30,31 USAK 55,71 57,71 29,24 VAN 56,53 58,54 29,71 YALOVA 54,67 56,49 28,59 YOZGAT 55,59 57,62 29,32 ZONGULDAK 55,18 57 29,25

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Haber3.com Haber Merkezi