  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Araç sahiplerinin indirim sevinci kısa sürdü! Motorine yine zam geliyor

Araç sahiplerinin indirim sevinci kısa sürdü! Motorine yine zam geliyor

Araç sahiplerinin indirim sevinci kısa sürdü! Motorine yine zam geliyor

Dün 2 lira 13 kuruş indirim gelen motorinin fiyatına 15 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 99 kuruş zam yapılacak.

Brent petrol fiyatları ve kurdaki değişikliklerle benzin ve motorin fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Peş peşe zam gelen motorin fiyatına 13 Ekim'de 2 lira 13 kuruş indirim yapılmıştı. Ancak araç sahiplerinin indirim sevinci kısa sürdü. Motorin fiyatında yeniden zam yapılacak. 

MOTORİNE ZAM

15 Ekim cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 99 kuruş zam bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,36 liradan satılıyor.

Benzinin litresi  ise ortalama 20,60 liradan satılıyor.

BRENT PETROL FİYATI

Dün 91 dolar seviyesine kadar gerileyen Brent petrol fiyatları, daha sonra yükselişle kapanışı 94,57 dolar seviyesinde yapmıştı. 

14 Ekim 2022 günü Brent petrol 94,47 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Etiketler akaryakıt motorin fiyatı motorine zam
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İşte Okyanusun Kraliçesi... Uzunluğu tam 5 metre, 250 kilogram ağırlığında
Ayasofya'da namaz kıldıran Kabe imamına hapis şoku
Hadise'nin yıllar içindeki değişimi şoke etti
AK Parti'den ''Sansür Yasası'' itirafı
''2671 yılından geldim'' diyen zaman yolcusu uyardı: ''Bu beş tarihi unutmayın''
Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı
Dolarda yaprak kımıldamıyor, altın fiyatları baş döndürüyor
Cinsiyet değiştiren Aybike Esin Tumluer'in inanılmaz değişimi
AK Parti ve MHP'li vekillerden ''sansür yasası'' pozu
Danilo Şef çocukluk fotoğrafını paylaştı: İşte MasterChef jürisinin çocuklukları