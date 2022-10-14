Araç sahiplerinin indirim sevinci kısa sürdü! Motorine yine zam geliyor

Dün 2 lira 13 kuruş indirim gelen motorinin fiyatına 15 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 99 kuruş zam yapılacak.

Brent petrol fiyatları ve kurdaki değişikliklerle benzin ve motorin fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Peş peşe zam gelen motorin fiyatına 13 Ekim'de 2 lira 13 kuruş indirim yapılmıştı. Ancak araç sahiplerinin indirim sevinci kısa sürdü. Motorin fiyatında yeniden zam yapılacak.

MOTORİNE ZAM

15 Ekim cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 99 kuruş zam bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,36 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,60 liradan satılıyor.

BRENT PETROL FİYATI

Dün 91 dolar seviyesine kadar gerileyen Brent petrol fiyatları, daha sonra yükselişle kapanışı 94,57 dolar seviyesinde yapmıştı.

14 Ekim 2022 günü Brent petrol 94,47 dolar seviyesinden alıcı buluyor.