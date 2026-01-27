Araç sürücüleri yeni güne yine, yeniden bir zamla başladı!

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Türkiye'de yağmur gibi yağan zamlar aralıksız devam ederken akaryakıt fiyatlarında zamlar yeni haftada da devam ediyor. Motorine gelen peş peşe zamların ardından bugün de benzinin litre fiyatına zam geldi.

Türkiye'de yeni hafta yine yeni bir zamla başladı. Hem petrol fiyatlarındaki hem de döviz kurundaki yükselişler devam ederken Çarşamba günü itibariyle 1 TL daha zamlanan motorinim litre fiyatına 1 TL daha zam geldi ve motorinin litresi 60 TL sınırına dayanmıştı.

Brent petrolün varil fiyatının 66 dolar bandına yükselmesi ve döviz kurlarındaki dalganlanmayla birlikte akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam geliyor.

Hatırlanacağı gibi 16 Ocak'ta benzinin litre fiyatı 1 lira 70 kuruş, 17 Ocak'ta ise motorinin litre fiyatı 1 lira 61 kuruş zamlanmıştı. Motorin fiyatına 21 Ocak'ta 1 TL, 23 Ocak'ta ise 1 lira 43 kuruş daha zam yapılmıştı. Bazı illerde motorin fiyatı 60 TL'yi aştı.

Akaryakıtta ürünlerine zam yağmuru yeni haftada da devam ediyor.  

Benzinin litre fiyatına bugün ( 27 Ocak Salı ) itibariyle geçerli olmak üzere 1 TL 11 Kuruş zam geldi.

İşte 27 Ocak Salı günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

Not: Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.

Şehir Benzin Motorin LPG
ISTANBUL (AVRUPA) 55.21  57.36  29.29 
ISTANBUL (ANADOLU) 55.03  57.18  28.69 
ANKARA 56.11  58.44  29.17 
IZMIR 56.39  58.71  29.09 
ADANA 57.01  59.30  29.61 
ADIYAMAN 57.40  59.70  29.74 
AFYON 57.25  59.65  29.14 
AGRI 57.78  60.09  30.29 
AKSARAY 57.09  59.38  29.01 
AMASYA 56.72  59.02  29.79 
ANTALYA 57.36  59.76  29.34 
ARDAHAN 57.19  59.50  30.09 
ARTVIN 56.99  59.30  30.64 
AYDIN 56.66  58.98  29.24 
BALIKESIR 56.72  59.04  28.79 
BARTIN 56.43  58.56  28.85 
BATMAN 57.61  60.02  29.74 
BAYBURT 56.89  59.20  29.89 
BILECIK 56.06  58.19  28.69 
BINGOL 57.77  60.18  29.99 
BITLIS 57.75  60.16  29.81 
BOLU 56.16  58.29  29.00 
BURDUR 57.17  59.57  29.29 
BURSA 56.19  58.32  28.69 
CANAKKALE 56.75  59.07  28.89 
CANKIRI 56.53  58.85  29.40 
CORUM 56.76  59.08  29.34 
DENIZLI 56.90  59.22  28.99 
DIYARBAKIR 57.62  60.03  29.86 
DUZCE 56.02  58.15  28.85 
EDIRNE 56.25  58.59  29.39 
ELAZIG 57.74  60.15  29.51 
ERZINCAN 57.13  59.44  29.89 
ERZURUM 57.19  59.50  29.69 
ESKISEHIR 56.41  58.54  28.79 
GAZIANTEP 57.11  59.41  29.31 
GIRESUN 56.93  59.24  29.79 
GUMUSHANE 56.89  59.20  29.89 
HAKKARI 57.80  60.21  30.37 
HATAY 56.85  59.15  29.41 
IGDIR 57.78  60.09  30.29 
ISPARTA 57.24  59.64  29.24 
KAHRAMANMARAS 57.13  59.43  29.44 
KARABUK 56.45  58.58  28.85 
KARAMAN 57.07  59.36  29.71 
KARS 57.20  59.51  30.19 
KASTAMONU 56.85  59.17  29.85 
KAYSERI 57.18  59.47  29.11 
KILIS 56.87  59.17  29.61 
KIRIKKALE 56.42  58.74  29.02 
KIRKLARELI 56.22  58.56  29.29 
KIRSEHIR 56.46  58.78  29.12 
KOCAELI 55.55  57.68  28.49 
KONYA 57.20  59.59  29.21 
KUTAHYA 57.06  59.25  29.24 
MALATYA 57.41  59.71  29.77 
MANISA 56.46  58.78  29.14 
MARDIN 57.67  60.08  29.74 
MERSIN 56.99  59.28  29.91 
MUGLA 56.90  59.22  29.14 
MUS 57.77  60.18  30.08 
NEVSEHIR 57.07  59.36  29.21 
NIGDE 57.02  59.31  29.01 
ORDU 56.73  59.03  29.39 
OSMANIYE 56.86  59.16  29.74 
RIZE 56.87  59.18  29.89 
SAKARYA 55.85  57.98  28.59 
SAMSUN 56.71  59.01  29.39 
SANLIURFA 57.35  59.65  29.71 
SIIRT 57.66  60.07  29.94 
SINOP 56.76  59.06  29.89 
SIRNAK 57.76  60.17  30.05 
SIVAS 57.15  59.47  29.69 
TEKIRDAG 55.83  58.17  29.09 
TOKAT 56.77  59.07  29.89 
TRABZON 56.86  59.17  29.49 
TUNCELI 57.77  60.18  30.31 
USAK 56.90  59.22  29.24 
VAN 57.78  60.09  29.71 
YALOVA 55.86  57.99  28.59 
YOZGAT 56.81  59.13  29.32 
ZONGULDAK 56.37  58.50  29.25 

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

 

