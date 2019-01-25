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  3. 25 Ocak 2019 17:09

Aracın altında kaldı

Çin’de lüks araçların bakımının yapıldığı bir serviste yaşanan akılalmaz kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Aracın altında kaldı
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Otolift ile kaldırılmış olan lüks aracın alt kısmına bakım yapıldığı sırada, aracı havada tutan demir kollardan biri koptu. Sol arkaya doğru devrilmeye başlayan aracın altındaki işçilerden biri kaçarken, diğer işçi aracın sol ön tekerini tutarak aracın devrilmesini önlemeye çalıştı.

Aracın yükselmesi ile ayakları yerden kesilen işçi, aracın tamamen yere düşmesi ile aracın altında kalarak feci şekilde can verdi. Diğer işçi ise hafif yaralı olarak kurtuldu. Yaşanan o anlar ise otomobil servisinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

DHA

otolift , çin , araç , lüks araç
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