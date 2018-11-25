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  3. 25 Kasım 2018 09:47

Aracın içine öyle bir sistem kurmuşlar ki...

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yapılan operasyonda 10 kişi yakalandı.

Aracın içine öyle bir sistem kurmuşlar ki...
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İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde,uyuşturucu satışı yaptıkları ve uyuşturucudan temin ettikleri parayı terör örgütü PKK'ya aktardıkları belirlenen 2 ayrı aileye mensup 10 uyuşturucu satıcısı yakalandı.

Yakalananlardan birinin aracında yapılan incelemede orta konsola silah saklamak için özel hidrolikli zula yapıldığı görüldü.

Bahçelievler'de sokaklarda ve okul önlerinde uyuşturucu ve uyuşturucu hap sattığını belirlediği 2 ayrı torbacı çetesini takibe alan polis ekipleri, her iki çetenin de bir organizasyon içerisinde ve adrese teslim olarak da çalıştığını tespit etti.

Terör örgütü üyesi ve yanlısı olduğu iddia edilen Taşkıran ve Demir ailelerine mensup şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, her iki çetenin de sattıkları uyuşturucuları ve taşıdıkları silahları, sevkiyatta kullandıkları kendilerine ait araçlara yaptırdıkları gizli bölmelerde taşıdıklarını da belirledi.

300 UYUŞTURUCU HAP
 
Yapılan tespitlerin ardından her 2 şebekeye mensup 10 torbacının kimlik ve adrese bilgilerini tespit eden ekipler, 23 Kasım Cuma günü, Bahçelievler ve Başakşehir'de tespit edilen 6 adres ile park halindeki 3 araca eş zamanlı baskınlar düzenledi. Yapılan baskınlarda Yunus Taşkıran, Edhem Taşkıran, Ercan Demir, Ramazan Demir, Ebubekir Demir, Abdullah Demir, Ferhat Atılgan, Mehmet Hüseyin Ekin ve Azat Çetin isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

6 adres ve 3 araçta yapılan aramalarda; 6 tabanca, 300 adet uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 1 elektro şok cihazı ile 2 gaz bombası ele geçirildi.

HİDROLİKLİ ZULA
 
Uyuşturucu ve silah bulunan araçlarda yapılan incelemede, orta konsol altlarında hidrolik sistemle açılan özel yapım gizli bölmeler tespit eden ekipler, Yunus Taşkıran'a ait otomobilde tespit ettiği zulada bulduğu bir silahın ise 2016 yılında Kadıköy'de Eren Kosova isimli vatandaşın evinden çalınan silah olduğunu belirledi.   
 
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilen PKK  torbacılarının, uyuşturucudan elde ettiği geliri ise örgüt kuryeleri vasıtasıyla terö

Milliyet

hidrolik sistem , uyuşturucu , araç
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