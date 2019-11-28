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  3. 28 Kasım 2019 17:32

Aracın kaporta ve yedek lastiğinden bakın ne çıktı

Siirt'te polis ekiplerinin durdurduğu araçta yapılan aramada yedek lastik ve kaportadan kaçak sigara çıktı. Kaçak sigaralara el konulurken yakalanan kişiler hakkında yasal işlem yapıldı.

Aracın kaporta ve yedek lastiğinden bakın ne çıktı
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Siirt'te, polis tarafından durdurulan araca yapılan aramada, kaporta ve yedek lastiğe gizlenmiş gümrük kaçağı 680 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde oluşturulan kontrol noktasında ismi açıklanmayan sürücünün şüpheli tavırları üzerine plakası açıklanmayan araçta arama yaptı. Yapılan aramada aracın iç kaporta bölümü ile yedek lastiğinde gümrük kaçağı toplam 680 paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, sürücü ile yanında bulunan 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

DHA

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