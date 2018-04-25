Aracını muayeneye götürdü büyük bir şokla karşılaştı

Aksaray'da, araç muayene istasyonuna geçişin sağlandığı yolun arazisinden geçtiğini ileri süren kişi, bu alanı tel örgü ile kapattı.

Adana-Aksaray karayolunun 10. kilometresindeki araç muayene istasyonu önüne gelen Hasan Harun Uçkun ve ortağı Mustafa Gök, girişteki araziyi satın aldıklarını belirterek, araç giriş çıkışlarının yapıldığı kısma tel örgü çektirdi.

İstasyona gelen sürücüler yolun kapatılmasından dolayı şaşkınlık yaşarken, araç geçişleri yan tarafta açılan toprak yoldan sağlanmaya başlandı.

Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, istasyon önündeki 638 metrekarelik arsanın, yaklaşık bir ay önce Milli Emlak Genel Müdürlüğü ihalesinde Uçkun tarafından satın alındığını söyledi.

Arsa alım satımı yaptıklarını aktaran Gök, "Burayı aldıktan sonra bizimle iletişime geçen olmadı. Biz de burayı çitle çevirerek böyle bir çözüm bulduk. Bu alanı açık depo yaparız, bir şekilde değerlendiririz diye düşünüyoruz. Şu an insanlar mağdur olabiliyor ama bu mağduriyetin sebebi biz değiliz. Arsa alınmış ve bedeli ödenmiş." diye konuştu.

Aracını muayene için getiren Ercan Baydilli ise istasyonun önünün kapatıldığını görünce şaşırdığını ifade ederek, "Her zaman geçtiğimiz yolda telleri görünce geçemedik. Bunun neden yapıldığını anlamadım." dedi.