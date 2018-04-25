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  3. 25 Nisan 2018 17:57

Aracını muayeneye götürdü büyük bir şokla karşılaştı

Aksaray'da araç muayene istasyonuna geçişin sağlandığı yolun arazisinden geçtiğini iddia eden bir kişi alanı tel örgüyle kapattı.

Aracını muayeneye götürdü büyük bir şokla karşılaştı
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Aksaray'da, araç muayene istasyonuna geçişin sağlandığı  yolun arazisinden geçtiğini ileri süren kişi, bu alanı tel örgü ile kapattı.

Adana-Aksaray karayolunun 10. kilometresindeki araç muayene istasyonu  önüne gelen Hasan Harun Uçkun ve ortağı Mustafa Gök, girişteki araziyi satın  aldıklarını belirterek, araç giriş çıkışlarının yapıldığı kısma tel örgü  çektirdi.

İstasyona gelen sürücüler yolun kapatılmasından dolayı şaşkınlık  yaşarken, araç geçişleri yan tarafta açılan toprak yoldan sağlanmaya başlandı.

Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, istasyon önündeki 638  metrekarelik arsanın, yaklaşık bir ay önce Milli Emlak Genel Müdürlüğü ihalesinde  Uçkun tarafından satın alındığını söyledi.

Arsa alım satımı yaptıklarını aktaran Gök, "Burayı aldıktan sonra  bizimle iletişime geçen olmadı. Biz de burayı çitle çevirerek böyle bir çözüm  bulduk. Bu alanı açık depo yaparız, bir şekilde değerlendiririz diye düşünüyoruz.  Şu an insanlar mağdur olabiliyor ama bu mağduriyetin sebebi biz değiliz. Arsa  alınmış ve bedeli ödenmiş." diye konuştu.

Aracını muayene için getiren Ercan Baydilli ise istasyonun önünün  kapatıldığını görünce şaşırdığını ifade ederek, "Her zaman geçtiğimiz yolda  telleri görünce geçemedik. Bunun neden yapıldığını anlamadım." dedi.

muayene , manzara , tel örgü
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