SON DAKİKA
İSTANBUL BEŞİK GİBİ ! SİLİVRİ'DE BİR DEPREM DAHA
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 26 Eylül 2019 10:45

Araçta sigara içenlere ceza yağmuru devam ediyor

Türkiye genelinde araçta sigara içen sürücü ve yolculara yönelik denetimler devam ediyor. Niğde'de seyir halinde sigara içen 3 sürücüye 459 lira para cezası uygulandı.

Araçta sigara içenlere ceza yağmuru devam ediyor
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Kent genelinde polis ekiplerince trafikte sigara yasağına ilişkin 'dumansız araçlar' uygulaması gerçekleştirildi.  Niğde kent merkezi ve ilçelerde belirli noktalarda yapılan uygulamada 258 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan kontrollerde eksikleri tespit edilen 53 araç ve sürücüsüne 14 bin 87 lira idari para cezası uyguladı. Uygulama sırasında eksikleri olan 1 araç ise trafikten men edildi.

KAMERAYLA TESPİT EDİLDİ
Güzergahlarda kamerayla kayıt alan polis, içerisinde sigara içildiğini tespit ettiği araçların plakalarını uygulama noktasındaki ekiplere bildirdi. Bu araçları durduran ekipler, sigara içen 3 sürücüye 153'er lira cezai işlem uyguladı. Ekipler, şoför ve yolculara araçlarda sigara içilmemesi konusunda da uyarılarda bulundu. Uygulamaların gün boyunca farklı bölgelerde devam edeceği öğrenildi.

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
trafik , sigara , niğde
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM