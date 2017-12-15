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  3. 15 Aralık 2017 16:41

Araçtan çalınmıştı... Kayyumlu holdingin parası bulundu

Gaziantep'te FETÖ soruşturması kapsamında TMSF'ye devredilen Naksan Holding'in aracından çalınan para bulundu.

Araçtan çalınmıştı... Kayyumlu holdingin parası bulundu
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Gaziantep’teki FETÖ soruşturması kapsamında kayyum atandıktan sonra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen Naksan Holding’in tahsilat kurye aracından çalınan 130 bin lira ve 230 bin dolar (toplamda yaklaşık 1 milyon TL) bulundu.

Naksan Plastik firmasının kuryesi İbrahim K., geçen 6 Aralık’ta, öğle saatlerinde ödeme yapmak için Karagöz Caddesi’ndeki bir banka şubesine gitti. İddiaya ilişkin İbrahim K., otoparka bıraktığı aracın yanına döndüğünde, araçta bulunan 130 bin lira ve 230 bin doların çalındığını fark etti.

KURYE TUTUKLANMIŞTI

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma yapan polis, kurye İbrahim K.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İbrahim K. tutuklanırken, verdiği ifadelerle yola çıkan polisler, yaptıkları çalışmayla çalınan 130 ile 230 bin doları buldu. Para, şirkete teslim edildi.

Naksan Holding’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, polise teşekkür edilirken, paranın teslim alındığı belirtildi. Paranın nasıl bulunduğuyla ilgili açıklama yapılmadı.  

DHA

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