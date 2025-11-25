  1. Anasayfa
Aralarında kanser ilaçlarının da bulunduğu 15 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Aralarında kanser ilaçlarının da bulunduğu 15 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Güncelleme:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kanser hastalığıyla mücadelede kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 15 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 15 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle kanser hastalığıyla mücadelede kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 15 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Bu adımımızla birlikte; multıpl miyelom, hidradentitis suprivata, dev hücreli arterit, kronik demir yüklemesi tedavisinde kullanılan rapor ve reçeteleme kurallarını güncelledik, yeni tedavi seçenekleri sunduk. Vatandaşlarımızın sağlığa ve ilaca erişimini kolaylaştırdık. Bundan sonrasında da milletimizin hizmetinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

 

