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  3. 26 Mayıs 2018 14:02

Aranan PKK'lı turistik ilçede yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, terör örgütü üyeliğinden aranan Ö.Ç. adlı terörist yakalandı.

Aranan PKK'lı turistik ilçede yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ç., yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/PYD terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ç.'nin Germencik ilçesinden minibüsle Kuşadası'na geleceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Yeniköy Mahallesi yakınlarında oluşturulan kontrol noktasında minibüsü durdurdu. Kimlik kontrolünde Ö.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

terörist , pkk
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