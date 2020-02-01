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  3. 01 Şubat 2020 17:41

Arap Birliği'nden ABD Başkanı Trump'a büyük şok !

Arap Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Planı hakkında yaptığı "Yüzyılın Anlaşması"nı reddettiklerini bildirdi.

Arap Birliği'nden ABD Başkanı Trump'a büyük şok !
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Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği toplantısında yaptığı konuşmada, "Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddediyorum. Tarihe Kudüs'ü satan veya vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim. Kudüs benim değil, hepimizindir. Planda Kudüs'ün İsrail'e ilhak edileceğini duyduğum an bunu kesinlikle kabul etmediğimi bildirdim" ifadesini kullanmıştı.

Abbas şöyle devam etmişti:

"İsrail'i 1988'den beri tanıdık. Bunun karşılığında, eski İsrail Başbakanı İzak Rabin de Filistin Kurtuluş Örgütü'nü Filistin'in meşru temsilcisi olarak kabul etti. ABD artık Filistin için dost bir ülke değil. Trump'la görüşmeyi de reddettim."

AA

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